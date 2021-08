El Concello reconoce que “acabaría mañana con los toros” si la plaza no fuese privada

Al Concello de Pontevedra le gustaría seguir el ejemplo de Gijón y acabar con la feria taurina. La alcaldesa de la ciudad asturiana, Ana González, anunció que no se renovará la concesión del coso tras considerar que no se pueden utilizar los toros para “desplegar una ideología contraria a los derechos humanos”, una decisión acelerada por la polémica tras lidiarse los toros de nombre “Feminista” y “Nigeriano”.

En Pontevedra la administración local “no puede hacer lo mismo”, lamentaron ayer los portavoces del gobierno local, que reconocen a FARO que “si pudiese, la decisión es muy clara, los toros se acabarían mañana”.

“No defendemos los toros”, señala el gobierno local, que incide en que la plaza de Gijón “es una concesión pública” mientras que Pontevedra es una plaza fija que gestiona una empresa privada”, en alusión a Plazas y Toros, la firma propiedad de los hermanos Lozano que gestiona el coso de la Boa Vila.

Según la ley gallega, una plaza fija no necesita autorización municipal para la organización de un ciclo taurino, de ahí que el Concello recuerde que él no da “ninguna autorización o no para que se celebre la feria; no decimos si se puede hacer porque la empresa no necesita de la autorización” de la administración local.

Tras insistir en que no tiene “ninguna potestad” para poner reparos a la celebración de la feria, recuerda que “la única vinculación” del Concello de Pontevedra con la empresa Plazas y Toros es un acuerdo para la utilización puntual de la plaza de toros.

Incide especialmente en que no se trata de un convenio “sino de un contrato” para usos puntuales, como el torneo de la Feira Franca, el almacenamiento de materiales durante las fiestas de Carnaval o el uso de las cuadras para el descanso y abrevadero de caballos, instalaciones de las que solo dispone en Pontevedra la plaza de toros.

Ésta fue inaugurada el 12 de agosto de 1900. Sustituyó a la anterior de madera, tiene una distribución en dos pisos y está considerada de segunda categoría. Cada año es escenario de la única feria taurina de Galicia, que se celebra coincidiendo con las fiestas de La Peregrina de este mes de agosto.

Ha sido suspendida en las dos últimas ediciones por las limitaciones ligadas a la pandemia. La más reciente anulación se conoció oficialmente el pasado 27 de julio. En su comunicado la empresa Plazas y Toros dejaba claro su deseo de que “la situación mejore lo suficiente para retomar nuestra fiesta, el próximo año, tal y como la afición de Pontevedra se merece”.