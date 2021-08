Los vecinos entregan a la Xunta más de 500 alegaciones contra el parque eólico

La lucha continúa para la Plataforma veciñal NON ao parque eólico do Castrove, que presentó ayer más de 500 alegaciones contra el proyecto en la delegación de la Xunta en Pontevedra.

El pasado mes de julio la Xunta exponía al público para el análisis de impacto ambiental. Este proyecto de Cadaval y Ventoso S.L. Un parque eólico con un complejo de aerogeneradores en el monte Castrove, que incidiría en territorios de Poio, Barro y Meis dentro de las 587 hectáreas de afección integral del parque y sus instalaciones.

Desde ese momento los vecinos se han posicionado en contra de este parque que afectaría por completo a su modo de vida. A través de diferentes asambleas se han organizado para “ser fuertes” y “luchar contra las grandes empresas”.

“Antes los aerogeneradores medían 70 metros de alto, pero ahora miden 200”, explica Lúa Gándara, una de las portavoces de la plataforma. “A nosotros nadie nos pregunta y ni nos dice nada, aprovecharon la pandemia para sacar proyectos eólicos por todo el rural y beneficiarse de las subvenciones Next Generation. Estamos a favor de las energías renovables, pero no de la especulación capitalista. Ya producimos energía de sobra y somos los que más cara pagamos la luz, es indignante”, insisten.

Los vecinos de Poio, Meis, Barro y Pontevedra creen que administraciones y empresas deben informar a los vecinos, como principales afectados. Denuncian que esta “avalancha de macroparques eólicos no es transparente” y mucho menos respeta el su modo de vida de quienes viven cerca.

“Un poco dinero a las comunidades de montes no pueden compensar el destrozo que quieren hacer”, critican los vecinos.

El plan de acción de la plataforma en esta fase de la publicación del primer informe de impacto ambiental de la empresa es hacer ruido y que la población sepa lo que está pasando, ya que, comentan, “las grandes empresas y las administraciones no hacen estos proyectos de manera transparente. Esto está pasando en demasiados lugares a la vez y podemos ver los problemas que esto genera, no somos tontos. Estamos teniendo apoyo de muchas plataformas que están pasando por el mismo. No vamos a parar hasta que la Xunta paralice este proyecto”, insisten.

Por le momento, la próxima movilización será en una subida al monte Castrove que harán el próximo 29 de agosto para reivindicar de manera simbólica el patrimonio natural del espacio.