La indefensión ante el COVID se cuela en Silgar

Ésta, recuerda el autor, ha sufrido doblemente la pandemia, que de hecho ha multiplicado la exclusión social. “He hecho muchas intervenciones en lugares públicos”, señala Juan Carlos Platis, “antes hacía arte abstracto y actualmente me decanto por el figurativo, y a raíz de la pandemia decidí hacer una serie con este tipo de personajes, los que más han sufrido la situación”.

Desnuda, pálida y en una clara posición de desvalimiento, la obra sirvió para el objetivo del autor de “mezclar el sufrimiento y la indefensión con gente que está olvidando y disfrutando de su veraneo; quería que la otra realidad también la tuviesen presente”.

"Ante estas obras, gente que entiende o no de arte se sorprende porque no se la encuentran en un museo o una galería sino en un espacio público"

Busca, añade, “transmitir un mensaje. El arte es un reflejo de la realidad y testigo del tiempo; y yo quería mostrar las sensaciones que percibo en este momento en la sociedad”.

Tras años de trabajo con otros soportes, el artista decidió que quería un contacto más directo con el público y se decantó por la obra figurativa. Sus figuras, realizadas en poliéster, son fruto de un complejo proceso de elaboración que incluye “el modelado y también dominar el uso de diversos materiales”, recuerda Juan Carlos Platis. Éste reconoce que “en una función se agilizaría el proceso”, pero prefiere la opción de controlar él mismo la producción de la pieza.

La obra que ayer descansó sobre Silgar, a unos metros de los desconcertados bañistas, no solo busca representar a los ciudadanos anónimos que con la crisis sanitaria se han visto sin posibilidades de empleo o ancianos abandonados a su suerte, sino también a sectores económicos “como la hostelería”, señala el artista, que continúan siendo víctimas de los efectos de la pandemia.

Tras “abandonar” la pieza, Juan Carlos Platis “observo lo que el público hace. Al ser una obra figurativa el mensaje es muy directo y la gente lo percibe de inmediato”.

A propósito de la respuesta ciudadana, destaca que “la gente se interesa, comenta. Considero que mejor crítico que la gente de la calle no hay, y ante estas obras gente que entiende o no de arte se sorprende, porque no se están encontrando obra en un museo o una galería sino en un espacio público”. Como resultado, “se acercan mucho, personas de todas las edades, desde niños a ancianos, miran la obra, la tocan... Y ese es el objetivo: que se interesen y reaccionen”.