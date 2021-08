Las atracciones de feria, ahogadas en Galicia, se trasladan a trabajar a otras comunidades

“Llevamos ya dos años sin ingresos. Somos autónomos temporeros. ¿Cómo vamos a aguantar más?”. María Antonia Díaz Traijovich, “Toñi”, feriante de atracciones por tradición familiar, no puede evitar emocionarse cada vez que habla de la situación por la que pasa el sector y que tanto les está afectando a raíz del COVID.

“Se te pasan muchas cosas por la cabeza, y no todas son buenas. Solo nosotros sabemos lo que estamos pasando”, se lamenta desde el municipio de Barro, en el que reside con los 17 miembros de su familia, entre hijos y nietos.

Y es que las empresas de este tipo llevan el verano paradas en su mayoría en Galicia, solamente han podido ganarse el pan, “y lo justo, no te vayas a creer”, aquellas que han logrado hacerse un hueco fuera de la comunidad autónoma. Es el caso de la familia de “Toñi”, que tiene un par de atracciones actualmente en Andalucía.

“Mis hijos se han llevado mis atracciones a Andalucía, gracias a unos familiares, porque aquí no se puede. Ahora están en Vera Playa, Almería, cuando tenían que estar aquí en Pontevedra, con motivo de las fiestas de A Peregrina”, asegura.

“Nos sentimos como que aquí en Galicia piensan que somos los feriantes los que transmitimos el COVID, y ya ves como están las cosas y nosotros parados”, apostilla con malestar.

En este sentido, expresa un sentimiento común a todas las familias que viven de las atracciones de feria: “¿Cómo puede ser que aquí en Galicia todo esté abierto: parques, hostelería... y nosotros sigamos sin trabajar?”

No es solo en Andalucía a donde los feriantes gallegos han logrado llegar para trabajar: “Tenemos compañeros que han estado en Asturias, Cantabria...”

Pero incluso poder llegar a estos puntos de destino para trabajar los feriantes tuvieron que negociar con las gasolineras de confianza “para que nos fiaran el gasoil para llegar allí”.

Lo que más les duele a los feriantes es ver cómo los demás sectores sí están a pleno rendimiento. “Nosotros vimos como se han desarrollado las fiestas de A Peregrina y la injusticia que se ha hecho con nosotros. Somos autónomos temporeros y hemos sobrevivido gracias a la ayuda de los vecinos que nos han traído verdura o huevos a la puerta de casa, con los vales que nos dio el Concello... pero solo para poder comprar lo esencial”, relata María Antonia Díaz Traijovich.

Pese a todo, el amor a la profesión y la tradición familiar no le ha llevado nunca a plantearse vender el negocio: “Esto es una tradición familiar, va pasando de generación en generación. Es como si tuvieses en tus manos algo de valor de tu abuelo. Pasa de padres a hijos. Vender esto sería como enterrarte en vida”.

Tras la prueba que se realizó en el Concello de A Estrada el pasado mes de junio, esta familia de Barro, al igual que otras de la comarca, no han vuelto a trabajar en Galicia. Y eso es algo que no acaban de entender, porque, como manifiesta “Toñi”, “en un parque infantil sube un niño tras otro y nadie desinfecta, mientras que nosotros sí lo hacemos si no dejasen”.

Los que siguen parados

Pero no todas las familias que se dedican a las atracciones de feria han tenido la posibilidad de poder moverse para trabajar fuera de Galicia. Es el caso de la familia Camarero, de Vilagarcía.

“Nosotros solo conseguimos instalarnos en A Estrada, en la única feria con atracciones que se celebró en Galicia. El Concello se implicó hasta el fondo y no hubo ningún problema ni incidencia. En ese momento di de alta parte de mi empresa, pero los demás municipios no tiraron para adelante, ya que con las restricciones de la Xunta no hemos podido. Además, después los ayuntamientos se echaron para atrás”, resume. “Realmente, llevamos desde octubre de 2019 sin trabajar, porque en A Estrada fue solo una semana”.

Reconoce que no son negocios fácilmente traspasable. “La solución pasa por que nos dejen trabajar; igual que contamos para seguir pagando impuestos y asumir todo el gasto que implica tener una empresa, pues también deberían tenernos en cuenta para no restringirnos eternamente. Sí conocemos gente que tenía negocios pequeños y que se han tenido que deshacer de vehículos para poder subsistir”.

A todos los problemas económicos que arrastra el sector hay que sumar, además, los gastos extra derivados de mantener la maquinaria parada. “No es lo mismo hacer el arranque de una maquinaria que ponerla a pleno rendimiento”, recuerda Menchu Camarero.

La vilagarciana da por perdido el verano, “porque las ferias grandes ya se han celebrado”. “Ahora mismo nos quedaría Lugo, el San Froilán en octubre, pero todo está en el aire”, lamenta.

Hablar de las ayudas tampoco es un consuelo. “Había una específica para nuestro sector, pero era irrisoria. Solo servimos para pagar. Después ya no existimos más”, concluye.