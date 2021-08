Un paseo en familia

Son las 10.00 horas de la mañana y ya están todos con sus acompañantes equipados con arneses y correas. Esperan a que se abra el portal de la finca para poder salir y dar su paseo de los domingos.

Vera, junto con Adriana, sale de las primeras seguida de Golfo, que va acompañado con la que a partir de esta semana será su futura familia, y de las pequeñas cachorras Lenda y Marea, de tan solo dos meses. También participa en esta jornada Telmo, que está recién operado de la boca, y Fiona, que hace escasos meses tuvo una camada. Por último, salen Kodi y Mowgli, que debido a su abandono cuando era más pequeño todavía está liberándose de sus miedos.

A la salida de una finca particular en Tilve, el grupo tuerce a la derecha y se adentra en los bosques de la parroquia pontevedresa de Cerponzóns, por donde discurren diferentes riachuelos y el camino no es de asfalto, de manera que las almohadillas de los paseantes estarán a salvo.

El verano está siendo terrible porque estamos registrando muchas entradas, no contábamos con tantas

Cada domingo, la protectora animal de Pontevedra Ohana organiza salidas grupales con los perros rescatados y con aquellas personas que quieran acudir a pasearlos, con el objetivo de que los animales del refugio ganen calidad de vida y que los voluntarios puedan establecer un vínculo con ellos, así como disfrutar de una actividad diferente en la ciudad.

Claudia Ramos es la presidenta de la asociación y mientras camina acompañando a los voluntarios de la jornada celebrada el pasado día 15 de agosto cuenta que “el verano está siendo terrible porque estamos registrando muchas entradas, no contábamos con tantas. Telmo, por ejemplo, es un perro que llevaba dos años perdido y su familia no lo quiso, está mayor, necesitaba una operación de boca, y cuando localizamos a sus dueños sí nos preguntaron cómo se encontraba pero también que qué pasaba si ahora no lo querían...”, indica Claudia.

Mientras los animales paran a refrescarse y a beber en la primera poza que aparece en la ruta, Ramos señala que desde que pusieron en marcha este tipo de paseos, individuales los viernes y grupales los domingos, “tan solo un día no salieron todos los perros, el resto de los días siempre pudieron ir de paseo. Además, la gente que prueba acaba repitiendo”, comenta la presidenta de Ohana.

Una forma de socializar

Para los animales este tipo de actividad sirve para dotarlos de calidad de vida, pero también para que puedan socializar y trabajar diferentes conductas. En este sentido, Claudia apunta que “los paseos les dan la vida y, de hecho, llegan tan relajados que los domingos es cuando aprovechamos para incluir a los nuevos miembros de la manada que van llegando a la protectora”.

Precisamente por socializar Ana Belén Talegón se decidió apuntar a estas iniciativas cuando llegó a Pontevedra en enero de 2021. Junto con su familia, se vino de Cádiz a la ciudad capitalina a principios de año y como no conocía a nadie y a su pequeño Izán de 9 años de edad le encantaban los animales, se animó a probar.

Mientras hace un intercambio con Claudia y deja en sus manos a Mowgli, Ana Belén explica que “así fue como conocimos a Kodi, que tiene 11 años e inicialmente fue nuestro ahijado. Nos enamoramos de él y en Semana Santa lo adoptamos. Es una maravilla, yo recomiendo adoptar a un abuelete, porque es una pasada. Preguntamos a Claudia y a Iria si podíamos seguir viniendo a los paseos con él y ahora siempre lo traemos, además viene encantado, eso quiere decir que lo cuidaron muy bien”.

Inicialmente, Kodi fue nuestro ahijado, pero nos enamoramos de él y lo adoptamos. Ahora lo traemos y viene encantado, eso es porque lo cuidaban bien

Tras otro baño en grupo en un pequeño río que atraviesa los montes de Cerponzóns, en el lugar de Tilve, Nuria Lorenzo y Jesús Rodríguez caminan con Golfo para que se vaya acostumbrando a su presencia. Estos dos jóvenes comentan que es el primer paseo en grupo que dan con él y que están deseando que conozca el que será su nuevo hogar.

Afirman que les encantó “su carácter tranquilo y sobre todo que le guste estar en el agua y el monte; creemos que se puede adaptar muy bien a nuestros estilo de vida, porque nos gusta caminar por la naturaleza, y también que nosotros nos podemos adaptar a él. Además es muy sociable y le gustan los niños, como tenemos un sobrino y amigos con perros, es perfecto”.

Cuando quedan unos 15 minutos para llegar de nuevo al refugio, las cachorras Marea y Lenda ya están cansadas y se tumban en la hierba negándose a continuar. Dos voluntarias cogen en brazos a las más pequeñas de la manada que terminan así el paseo y que ya están esperando a que una familia las quiera para siempre. Aunque Izan dice en voz baja que va a conseguir convencer a sus padres para que una de ellas o de sus hermanos se quede en su familia.

Los protagonistas

Justo después del confinamiento en 2020, Claudia Ramos junto a sus amigas Sara Beltrán, Iria Baltar y Jessica Cobas decidieron poner en marcha la protectora animal Ohana. Si bien es cierto que ellas hacen una labor excepcional, no puede faltar una mención a Duque. Y es que el perro de Claudia vive con ella las acogidas, va a la finca, a los paseos e integra el equipo de voluntarios que trabajan en el refugio.

Desde el primer día que acudieron a la finca de Ohana en Tilve, tanto Nuria como Jesús se decantaron por Golfo, ya que su carácter tranquilo y el hecho de que esté acostumbrado al monte coincidía con su estilo de vida. Ninguno de los dos concibe pagar por un perro, “habiendo tanto sin familia”, y es por esto que decidieron darle una nueva oportunidad a Golfo, que ya tiene cinco años y disfruta de los paseos en la naturaleza como ningún otro.

Ana Belén y su hijo Izan, de 9 años de edad, acuden todos los domingos a Cerponzóns para participar en los paseos grupales de Ohana. El pequeño Kodi tampoco se pierde la cita, y es que fue adoptado por ellos este año y no quieren que pierda el vínculo con la manada de la protectora. El pasado domingo, fue Ana Belén quien se ocupó de pasear a Mowgli, el caso más complicado que las chicas de Ohana tuvieron que asumir, pero que va mejorando.