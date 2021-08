Miembros de las plataforma vecinal “Non ao parque eólico do Castrove” acudirán hoy al edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Pontevedra para presentar más de 500 alegaciones en contra del proyecto del parque eólico en el Monte Castrove.

“La respuesta de los vecinos está siendo enorme, la gente está demostrando que sabe unirse y organizarse cuando hay un problema que nos afecta a todos. No queremos no poedr dormir con el ruido, no queremos quedarnos sin agua, no queremos perder nuestro paisaje. Tenemos que ser fuertes y tener mucho aguante para luchar contra las grandes empresas favorecidas por las leyes que les permiten hacer esto, leyes que están obsoletas, porque antes los aerogeneradores medían 70 metros de alto, pero ahora miden 200”, comentó Lúa Gándara, una de las portavoces de la plataforma. Los vecinos de Poio, Meis, Barro y Pontevedra defienden su derecho a la información ante este tipo de proyectos.