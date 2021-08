Tizón corretea de un lado para otro dejando sus patas marcadas sobre la arena de la playa de A Seca. En menos de un minuto ya ha recorrido el arenal de arriba a abajo al menos en dos ocasiones, sin perder, por supuesto, la oportunidad de remojarse y nadar de vez en cuando, para paliar, así, la fatiga del intenso ejercicio físico realizado. Su comportamiento enérgico es un claro síntoma de felicidad. Como él, otros peludos podrán a partir de este verano dar rienda suelta a su vitalidad, reforzada por el sol, el amplio espacio y la libertad de ataduras que supone la ausencia de correas.

Esta podría ser la descripción de una escena habitual y rutinaria en una mañana de agosto en la costa pontevedresa. Dueños y canes aliviando las sofocantes temperaturas estivales con un chapuzón en la ría. Pero más allá de los tópicos, está es una imagen histórica. Se cumple un mes desde que el Concello de Poio autorizase convertir la playa de A Seca en un arenal de uso canino, consolidándose así como la primera playa de la comarca en ofrecer esta posibilidad a los bañistas y sus compañeros peludos. Se trata de una petición histórica de los vecinos y vecinas, que, hasta ahora, debían desplazarse hasta O Grove ( Playas de O Espiño y O Portiño), Cangas (Playa Cunchina), Redondela (Playa de Cesantes y Chapela), Vigo (Playa de A Foz y A Calzoa) o Vilagarcía de Arousa (Playa O Castelete) para poder darse un chapuzón junto a sus compañeros de cuatro patas.

Paula Velasco y Cristián Prada son unos de los dueños que hoy disfrutan de un día de sol con su perro en el arenal. “Venimos desde Valladolid para pasar unas pequeñas vacaciones en las Rías Baixas, y precisamente elegimos esta ubicación porque sabíamos que en San Vicente do Mar estaba habilitada una playa para perros. Lo que no imaginamos es que en Poio también hubiese este servicio”, comentó Paula gratamente sorprendida y sin negar, ni un segundo, la oportunidad a Tizón de pasear despreocupado por el litoral poiense.

“Creemos que es muy necesario que se acondicionen arenales para uso canino, porque España es una península y el mar es una constante en el verano. No entendemos como puede haber sólo cuatro playas contadas para perros, cuando, además, Galicia es el paraíso de las autocaravanas, y resulta tremendamente complicada acomodar unas vacaciones también al disfrute canino”.

Precisamente Paula y Cristián optaron este año por el turismo de “caravaning”, “para evitar problemas en hoteles en los que no se admitieran mascotas”. Tienen su caravana aparcada en el área habilitada de A Seca y consideran que contar con un playa de uso canino “no solo beneficia a los vecinos, sino que la localidad verá muy reforzado su sector turístico, ya que cada vez hay más gente que viaja con sus mascotas”. Así, la playa de A Seca no es solo una iniciativa “dog friendly” para que los peludos combatan el calor, sino que promueve la llevada de visitantes. “Tener una playa canina da la posibilidad a los veraneantes de ir de vacaciones también con sus mascotas y disfrutar junto a ellas del mar y los chapuzones. Nosotros creemos que un perro es una responsabilidad propia, que no tienes porqué dejarlo al cuidado de tus familiares en verano”.

Tizón llegó a casa de Paula y Cristián hace justo un año. “Lo adoptamos en la perrera de Valladolid. Fue encontrado en una bolsa de basura cuando era sólo un cachorro. Estábamos en la búsqueda de un compañero y no lo dudamos en adoptarlo. Tizón nos regala mucha felicidad”.

De esta manera, Paula y Cristián defienden la parte social de las playas caninas. “Es fundamental para que los perros se relacionen, contribuye a su educación y a mejorar su relación con los humanos”.