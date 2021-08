La hostelería, indignada con las restricciones, proyecta recurrir las medidas ante el TSXG

La Federación Provincial de Hosteleros ya ha anunciado que evalúa presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para frenar las nuevas normas. “Muy posiblemente lo interpondremos”, confirma a FARO el presidente de la entidad sectorial, César Ballesteros, a la espera de que los asesores legales analicen las medidas publicadas en el DOG.

En cualquier caso, Ballesteros tiene claro que “tenemos un grave problema: las restricciones se hacen por motivos sanitarios y en otras comunidades con esos mismos ratios no se obliga al cierre. Es difícil de justificar y entendemos que es recurrible, hoy se cierra O Grove, pero mañana puede ser Sanxenxo, Vigo o Pontevedra”.

También el gobierno local de Pontevedra ha expresado su protesta por medidas que considera “chapuceras e incompletas”. “No es de recibo sacar un DOG un viernes a las 11 de la noche para que entre en vigor una hora más tarde”, criticó la edil portavoz, Anabel Gulías, que insistió en que el Concello de la Boa Vila ha sido “tremendamente leal” con a Xunta y el Estado “en la gestión de los primeros momentos de la crisis sanitaria. Y lo queremos seguir siendo, porque entendemos que son temas complejos, pero llevamos tiempo viendo cómo la Xunta toma decisiones en función de bandazos y pataletas”.

Pidió a la administración autonómica mayor seriedad y que establezca “medidas claras, sencillas, fácilmente comprensibles para toda la ciudadanía”. También reclamó “medidas contundentes” y que no se criminalice “a uno de los sectores que peor lo está pasando”, en alusión a la hostelería y, en especial, al ocio nocturno, “que están siendo castigados”, añadió.

El presidente de los hosteleros es uno de los representantes del sector que incide en que “si ni las camas ni las UCI se están ocupando masivamente, no entiendo el cierre de la hostelería”; y en que el sector es seguro y los contagios “no están pasando en nuestros locales”.

Coincidió en esta percepción la portavoz del gobierno local, que recordó que los brotes de COVID no se están produciendo en la hostelería antes de acusar a la Xunta de “jugar con el pan de muchas familias” con restricciones que resultan “incomprensibles”.

En general, los hosteleros lamentan que la Xunta “no nos está escuchando” y demandan que las restricciones se apliquen en función de las distancias y no por aforo.

“En muchas terrazas no habría problema para extenderlas sin que se planteasen problemas de seguridad sanitaria”, indica la Federación de Hostelería, que critica que “reducir al 30% el aforo pero mantener la misma distancia de seguridad es una tontería”.

A pie de calle, a los hosteleros les preocupa especialmente el impacto sobre la caja. Las Rías Baixas experimentan un bum turístico que, se temen, no podrán rentabilizar como imaginaban. El tapón en la demanda era evidente en los últimos días en Pontevedra, donde algunos locales sirvieron durante el turno de comidas hasta 3 almuerzos consecutivos en las mismas mesas.

“No podemos atender la demanda”, señala Mónica Garrido, al frente de la vinoteca Ó Bioco, que a partir de hoy pasará de contar con un aforo de 15 clientes a 11 en el interior, y solo cuenta con dos mesas en la terraza. “En estas condiciones ¿cómo se puede mantener un local?”, se pregunta.

Las organizaciones sectoriales estiman que el 70% de los locales verá restringidos sus ingresos. “Mucha de la hostelería no es visible, no son chiringuitos conocidos o locales en plazas sino que está ubicada en calles más secundarias, bares o restaurantes pequeños y, de hecho, Galicia nunca ha sido especialmente de terrazas”.

Un aspecto repetido por los hosteleros es el agravio comparativo. “Ves a los chavales de botellón juntos, comiendo y bebiendo en la calle, y tú desinfectando las mesas todo el día y trabajando a medio gas porque tienes inutilizada media terraza”.

“Es una locura”, reconocía esta semana el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos a propósito de la gran afluencia turística a las Rías Baixas. En el arranque de agosto en Pontevedra o Sanxenxo se han hecho habituales las colas ante las taperías, restaurantes o pulperías, que se han visto obligadas a establecer tiempos máximos en la terraza.

“No todos los clientes entienden lo de los turnos, pero si no no rentabilizas”, explican en la tapería Borona, una de las principales terrazas del centro histórico. Su responsable es uno de los hoteleros que reconoce que con una demanda tan elevada y los aforos restringidos “ni podemos dar un buen servicio” ni la gran afluencia acaba por repercutir en la caja.

“La gente come en mesas altas, en taburetes... Y cuando le dices que no tienes espacio se enfada, no entienden que no les des de comer”, indican en la vinoteca O Bioco. Su responsable lamenta que el pasado fin de semana “en la plaza del Teucro no se podía pasar y a las 10 de la noche hacían botellón en las escaleras del Casino, pero nos cierran a nosotros”.