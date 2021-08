Un año más, la ciudad de Pontevedra no celebrará su tradicional Feira Franca. Así lo anunció esta mañana la concejala de Festas, Carme da Silva, tras hacer un análisis de la situación actual de la pandemia y las últimas restricciones que, según aseguró la portavoz nacionalista, no ofrecen la posibilidad de diseñar una romería alternativa. A pesar de que todavía quedan tres semanas para la fecha en la que solía celebrarse la fiesta medieval, el Concello de Pontevedra ha optado por anticiparse y cancelar el evento.

"É unha festa na que grandes grupos de xente se congregan arredor das mesas, nas comidas de grupos, e que tamén vai vencellada a grandes grupos de xente nas rúas, co cal, aínda que a situación pode variar, as decisións hai que tomalas con antelación e non podemos esperar. Xa non se abriran as inscricións para reservas de mesas particulares, pero coas novas restricións da Xunta para a hostalaría, que aínda non están de todo claras porque se fala de aforo, pero non de horario, preferimos tomar a decisión definitiva de non levala a cabo, porque estas restricións fano inviable", explicó Carme da Silva.

Asimismo, tampoco se decorarán las calles al considerar la Administración municipal que "isto sería chamar a engaños, porque non se vai poder celebrar a gran romaría humana que é a Feira Franca, non ten sentido que pareza que si se está producindo", apuntó la responsable de Festas. En este sentido, Carme da Silva indicó que "colleremos forzas para o próximo ano e destinaremos recursos para renovar estandartes o outro tipo de material, que tamén forman parte do investimento na festa".