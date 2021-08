El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés encadena ya 15 días consecutivos doblegando la curva de la pandemia, que en la actualidad deja en la zona un total de 1.640 casos activos. Esta cifra supone 169 positivos menos que en la última jornada del pasado viernes, a pesar de que en las últimas horas fueron contabilizados 65 contagios.

En cuanto a las hospitalizaciones, el número de pacientes ingresados causa del coronavirus en los centros hospitalarios del área sanitaria es a día de hoy de 31, dos personas menos que ayer. En concreto, 24 se encuentran en planta de hospitalización, de las cuales 22 están en el Hospital Montecelo, una en el QuirónSalud Miguel Domínguez y otra en el hospital comarcal de O Salnés.

Asimismo, la cifra de pacientes críticos ingresados en la UCI de Montecelo se mantiene invariable desde el pasado viernes y son siete los pacientes que se encuentran graves debido a la infección por COVID.

Del total de casos activos, cabe destacar que 1.609 personas se encuentran en aislamiento domiciliario con sintomatología leve o asintomáticos y bajo la correspondiente supervisión por parte de los profesionales sanitarios.

Uno de los datos más salientables de la jornada de ayer es el elevado número de altas epidemiológicas tramitadas en las últimas 24 horas, y es que los profesionales del área sanitaria gestionaron un total de 234 altas, compensando así los nuevos positivos diagnosticados. Así, desde que dio comienzo la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés se curaron un total de 18.653 pacientes.

Por otra parte, cabe destacar que no se produjeron fallecimientos en las últimas horas, de manera que continúan siendo 193 las víctimas mortales en el área sanitaria con positivo activo desde que dio comienzo la pandemia.

Por concellos, el descenso de casos activos de COVID continúa siendo notable y en el caso de Pontevedra en la última jornada la cifra se redujo en medio centenar, de manera que en la actualidad se mantienen activas un total de 513 infecciones. En el municipio de Marín también se reducen los positivos y a día de hoy se contabilizan 130 personas infectadas, 16 menos que el pasado viernes.

La tendencia a la baja también se registró en el concello de Poio, puesto que en las últimas horas se curaron 11 personas, lo que deja el balance total de casos activos por COVID en 76. Asimismo, Sanxenxo registró también un importante descenso de positivos, ya que en la actualidad mantiene 115 casos activos, lo que supone 27 infecciones activas menos que las contabilizadas en la jornada del pasado viernes.

En cuanto a la realización de pruebas PCR, en las últimas 24 horas los profesionales efectuaron un total 487 lo que eleva el total de pruebas diagnósticas en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés a 285.966, una cifra acumulada desde que la Gerencia puso en marcha el plan de contingencia en la zona.

Por otra parte, a estas pruebas PCR habría que añadir las 119.166 pruebas de antígenos y otras 105.576 pruebas de detección que también fueron realizadas hasta la fecha.

Los hosteleros consideran “ineficaces” las nuevas medidas

Los hosteleros pontevedreses aseguran estar “muy enfadados” ante las nuevas restricciones sanitarias que entrarán en vigor el próximo martes, día 17 de agosto, tras el anuncio del pasado viernes a última hora la Consellería de Sanidade, y después de rechazar ayer mismo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la petición de la Xunta para avalar el certificado COVID para poder acceder a los interiores de los locales. Ante este nuevo escenario, a partir del martes, toda la hostelería de los ayuntamientos que se encuentren nivel máximo tendrá que cerrar el interior de sus locales. Asimismo, los establecimientos de municipios de nivel alto pasarán a contar con un aforo del 30% en interiores y sin certificado COVID.

En el caso del ocio nocturno, el aforo dentro de los locales en los niveles medio y medio bajo se modificarían del 50% con certificado al 30% sin certificado, y a la mitad en terrazas en el caso de nivel medio. En el caso de los niveles extremo y alto, este tipo de locales deberán permanecer cerrados.

Desde la Federación de Hostelería de Pontevedra, ayer manifestaron estar “muy enfadados y apenados, esto nos rompe y no soluciona nada”, aseguró el presidente del colectivo, César Ballesteros. Asimismo, Ballesteros considera “ineficaces e incoherentes” las medidas de la Xunta de Galicia, puesto que “no detendrán los contagios”. En este sentido, aseguró que “la gente que no pueda cenar en un restaurante de un municipio en nivel máximo, se irá al ayuntamiento de al lado, no se va a quedar en casa”, aseveró, para tachar la situación a continuación de “desastre económico”.