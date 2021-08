Los vecinos de Combarro contrarios a la caseta de alquiler de kayaks que se instaló hace dos semanas en la playa da Canteira quieren dar un voto de confianza al Concello de Poio, que confirmó a FARO que trasladaría ese contenedor a otra ubicación, tras la movilización que estos vecinos realizaron el pasado domingo en el citado arenal. Según informó la concejalía de Urbanismo, a cargo de Gregorio Agís, se buscará un nuevo emplazamiento para la caseta para no causar más molestias a los vecinos, pero quiso dejar claro que su situación actual cumple la normativa pertinente y no tendría porqué ser retirada. En este sentido, hay que tener en cuenta que no se podría invadir ninguna zona perteneciente a Portos de Galicia ni utilizar tampoco el recinto portuario.

Los vecinos quieren confiar en que el Gobierno local cumplirá con su palabra, por lo que han desconvocado la concentración que tenían previsto realizar mañana, domingo, en la playa da Canteira. Sin embargo, aseguran que si finalmente el contenedor no es trasladado, se verán obligados a manifestarse de nuevo, como hicieron el pasado domingo, cuando se reunieron más de medio centenar de personas en el citado arenal.

Los vecinos reivindican que “es la playa más pequeña del municipio” y que la entrada de los kayaks al agua está sin señalizar. “Es una playa familiar donde viene la gente del pueblo con niños y nos parece completamente equivocada la zona que escogieron. Sobre todo porque en el puerto deportivo hay otra empresa que alquila kayaks, hay una escuela municipal de piragüismo y una rampa de acceso” reivindican.