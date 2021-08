La localidad de Marín vivió el pasado miércoles una jornada de protestas marcada por la multitudinaria concentración vecinal a las puertas del Concello, en la que coincidieron la plataforma en defensa del centro de salud de Seixo y las familias afectadas por los recortes de la Xunta en la Escuela de Educación Infantil Nosa Señora do Carme con el objetivo de reclamar al Gobierno local del PP su posicionamiento a favor de los vecinos del municipio.

En el Pleno que se celebró mientras los diferentes colectivos se manifestaban, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, defendió una moción presentada por el Partido Popular en la que afirmaron que “no hay un deterioro de la sanidad pública” en el concello. Así, la regidora señaló que “todo es mejorable” y que es necesario que el Sergas continúe realizando inversiones, pero apuntó que “no se puede decir que un centro se cierra sabiendo que es mentira”, a lo que añadió que “no se puede decir que hay recortes cuando se está contratando personal y se están doblando turnos”.

Asimismo, María Ramallo solicitó la cobertura de la plaza vacante por jubilación de un facultativo “con la mayor brevedad y de manera estable a ser posible” y aseguró que el Gobierno local trabajará para que así sea. En este sentido, la alcaldesa de Marín indicó que mantuvo una reunión con los médicos, gerente del Sergas y el representante de Acemas.

Ramallo concluyó apuntando que hay algunas reivindicaciones que “son imposibles de cumplir”, tales como el servicio de fisioterapia, pediatría o disponer de una trabajadora social”.

Movilización multitudinaria

Gritando consignas como “Ramallo, escoita, o pobo está en loita” o “os do rural tamén temos dereitos”, durante casi tres horas, cientos de personas se concentraron a las puertas del Concello de Marín contra los recortes en Atención Primaria y presionar para que se efectúen las contrataciones de personal necesarias.

Representantes de la Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo pudieron acceder al debate de una moción que fue tumbada con los votos en contra del PP local, es por esto que los colectivos vecinales lamentan que “a alcaldes fose insensible coa veciñanza tumbando esta moción das parroquias”,

Los defensores del centro de salud denunciaron que “o Goberno municipal de Ramallo equivócase consentindo o deterioro do centro de saúde e só catro horas de médico para un dos dous cupos”. En este sentido, los vecinos afectados afirmaron que “se a Xunta de Galicia non contrata ao persoal médico que precisamos, as protestas seguirán”.

Por otra parte, señalaron que “faremos todo o que estea na nosa man para parar estes recortes” y afirmaron que no descartan la vía judicial. Portavoces de la Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo insistieron en que “aínda que non permitiron que a moción saíse adiante, que ninguén pense que imos deixar de defender a sanidade pública e unha atención sanitaria digna en Seixo. Seguiremos coa campaña de carteis en portas, escaparates e portais”.

Los vecinos también aseguraron que continuarán recabando apoyos y “presionando á Consellería de Sanidade con novas mobilizacións”. A este respecto, a partir del lunes 16 de agosto, desde las 9.30 horas estarán en el centro de salud animando a pacientes y usuarios a poner hojas de reclamación.