Incertidumbre y preocupación es el sentir general de los hosteleros con respecto a la anulación por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del requisito del certificado COVID para consumir en el interior de los locales, una medida que, según señaló, carece de vigencia al no haber sido autorizada judicialmente, dado que afecta a derechos fundamentales. La Xunta solcitió ayer a primera hora de la mañana a los magistrados la ratificación de este requisito, pero mientras espera su respuesta, esta norma que facilitaba a los establecimientos que se encuentran en municipios en nivel máximo o alto de restricciones que no tuvieran que cerrar por la alta incidencia del COVID, así como permitía abrir a los locales de ocio nocturno en municipios en nivel medio y medio-bajo, quedará en el aire.

“Esta decisión la tomamos con cautela y con incertidumbre”, reconoce Antonio Fernández ‘Tonete’, directivo de la asociación de Hosteleros Empresarios de Pontevedra (Hoempo), que quiso dejar claro que “nosotros no estamos encontra del ‘Pass COVID’, como se ha podido pensar, pero sí estamos en contra de la manera en como se ha implementado. Se han hecho las cosas demasiado rápido y no han funcionado bien. Los cambios en las medidas son constantes y de un día para otro, con poco tiempo para adaptarse a las nuevas normas”.

Se refiere, sobre todo, a diferentes problemas que han tenido que afrontar los hosteleros a la hora de solicitar a sus clientes que presentaran el certificado de vacunación, una prueba PCR o test de antígenos negativa o certificado conforme había pasado la enfermedad en los seis últimos meses. “En otros países están siendo más eficaces, utilizando aplicaciones con las que se autoriza el acceso a los locales a través de un código QR. Los clientes lo presentan y la persona que le pide ese certificado COVID no sabe qué documento tiene de las tres opciones que se exigen, con lo que no se vulnera la intimidad de nadie”, señala Tonete, que añade que “después está el tema de las falsificaciones, porque yo no tengo manera de comprobar si un certificado es falso o no, y después si hay una inspección en el local la culpa la voy a tener yo”.

El directivo de Hoempo lamenta también que no exista “una legislación igual para todas las Autonomías y que no sea discriminatoria como ahora. No puede ser que en Galicia se nos exija una cosa y en el resto no” y, en este sentido, señala que muchas personas que intentaron hacerse una PCR en las últimas semanas no pudieron porque el sistema estaba colapsado, “si no puedes garantizar el acceso a todo el mundo, estás discriminando, y me consta que hubo un porcentaje importante de gente que solicitó hacerse la prueba y no pudo”.

Vacunación

Tonete reconoce que existe cierta “preocupación” en el sector ante un hipotético cierre –de interiores o total– si finalmente el TSXG no avala el requisito del certificado COVID para la hostelería. “Nos preocupa que entre las posibles medidas esté el cierre de los negocios, pero también consideramos que este certificado es una forma de garantizar la seguridad de todos, porque con este la probabilidad de contagio es menor”, afirma.

En este sentido, hace un llamamiento “a la responsabilidad de todos”, especialmente de las personas que no han querido vacunarse. “La situación está mejorando precisamente porque el índice de vacunación es cada día más alto”, destaca el directivo de Hoempo. Concretamente, ayer fueron citadas 3.500 personas de entre 30 y 39 años para recibir la segunda dosis de Pfizer en el Recinto Ferial de Pontevedra y hoy son 284, en edades entre 20 y 29 años, las convocadas para primeiras dosis y otras 150 para segundas dosis en turno de repesca.

Luis López asiste al cribado poblacional en Portas

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, asistió ayer al cribado poblacional que se realizó en la Azucareira de Portas junto al alcalde del municipio, Ricardo Martínez para supervisar estas pruebas, que se prolongaron durante toda la jornada de ayer. A este cribado estaban citados vecinos de entre 14 y 39 años a los que se les realizó el test PCR. Las muestras las tomaron dos equipos de enfermería y se procesarán en el servicio de Microbioloxía del CHOP. El delegado territorial hizo un llamamiento a la “participación masiva” en este tipo de pruebas para la detección del COVID. “Estamos reduciendo la incidencia de esta nueva ola de forma general y, por eso, seguimos realizando cribados en colaboración con los concellos, porque queremos acelerar el descenso y, a la par que se produce la vacunación, intentar volver a la normalidad lo antes posible”.

Ligero aumento de la presión hospitalaria en el área sanitaria

Aunque la cifra de casos activos de COVID continúa remitiendo en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, en la última jornada la mejora se ha estancado con un ligero repunte en las hospitalizaciones derivadas del virus. Así, hay cuatro personas más ingresadas en planta, donde hay 26 pacientes, y crecen en uno los casos graves, con siete pacientes COVID en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Montecelo. Los casos activos continúan bajando, aunque se ha ralentizado el ritmo de esta caída. El área sanitaria cuenta con un total de 1.809 infecciones activas, 16 menos que el jueves, y se han detectado 65 contagios nuevos a través de un total de 1.509 pruebas diagnósticas (entre PCR, antígenos y otras). Por municipios, la bajada también ha sido más ligera que en jornadas anteriores: en la capital pontevedresa y en Marín hay tres casos menos en cada concello, bajando hasta los 563 y los 146, respectivamente; en Sanxenxo hay siete infecciones activas menos (142 en total) y en Poio continúan con los mismos 87 positivos que el jueves. Desde el inicio del plan de contingencia del COVID-19 se han curado 18.419 pacientes, 81 más que el jueves, y han fallecido por este virus en el área sanitaria 193 pacientes, el último, en Montecelo, un hombre de 85 años que presentaba patologías previas en su historial médico.

CESM pide la dimisión del gerente

La Delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) pide al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que releve al gerente de la Eoxi de Pontevedra-O Salnés, José Ramón Gómez Fernández, y a todo su equipo directivo, ante el “elevado nivel de incompetencia demostrado y la nefasta gestión realizada”, a causa de los diversos brotes de COVID que surgieron en distintos servicios profesionales en los hospitales pontevedreses. Los delegados de CESM en Pontevedra-O Salnés aseguran que sólo así –con el cese de la gerencia– “García Comesaña demostrará que, en lugar de anteponer sus propios intereses políticos, primará sus responsabilidades técnico-sanitarias, y dejará de menospreciar tanto a los trabajadores como a los usuarios del área de Pontevedra-O Salnés”.