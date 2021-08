La sociedad, dividida con Ence: en contra de su ubicación pero a favor de los puestos de trabajo

Un día después de que los trabajadores de Ence cortaran la ciudad en la manifestación más importante hasta el momento, la sociedad pontevedresa continúa asimilando lo vivido en los últimos días. El de Ence es un conflicto que no deja indiferente a nadie y todo los vecinos tienen algo que decir. La mayoría, está dividida. Entienden que la ubicación no es la adecuada, pero ya que está ahí creen que hay que mantener los puestos de trabajo y comprenden la magnitud de las últimas protestas.

FARO sale a la calle para conocer la opinión de los vecinos respecto al conflicto, las posibles soluciones o quién debe asumir responsabilidades.

“No me gusta la fábrica ahí, pero lo tendrían que haber solucionado antes. Ahora no pueden echar a toda esta gente a la calle”, esa es la opinión más generalizada y la que defiende también Mónica Ferreira, vecina de la villa. “En Pontevedra no queda industria, solamente hay servicios”, es otro de los argumentos mayoritarios que comparte Ferreira.

¿Y qué opina sobre las protestas del pasado miércoles? “No me gusta lo que está pasando estos días, pero están desesperados, se pueden quedar sin trabajo”.

Para esta vecina la responsabilidad recae en el Concello y cree que tendrían que reubicarlos “en algún sitio cercano para que los trabajadores no tengan que irse”.

A favor del cierre

Augusto Fontán, otro vecino, opina todo lo contrario. “Estoy a favor de que cierre. No creo que Lourizán sea el lugar adecuado y no me parece bien que unos trabajadores estén en contra del pueblo. Lo normal es que estén en contra de la empresa, que es quien tiene que buscar la ubicación correcta”, reivindica.

Para él los actos no están justificados y cree además que la policía les permite demasiado. “La empresa sabía hace 30 años que tenía que marcharse y lo que está haciendo es provocar a sus trabajadores para que se pongan en contra del pueblo”, señala.

A unos metros de él y paseando frente a la peregrina, José Manuel, trabajador del sector naval se posiciona del lado de los trabajadores. “Todo lo que sea industria y puestos de trabajo está bien. Cuando en Vigo protestaba el naval nos tachaban de asesinos ¿Estos también son así? Yo me solidarizo con las movilizaciones. La culpa es del gobierno central”, explica.

Sin industria ni futuro

En el mismo sentido se expresa Carmen Vázquez: “La fábrica debe seguir ahí. Va a llegar un momento en el que solo trabajarán funcionarios”, defiende criticando el mercado laboral. “Cerrar una empresa que da tantos puestos de trabajo es un crimen y que eso lo decida un alcalde por votos me parece vergonzoso”, critica señalando a Lores.

“Pontevedra tiene que ser un sitio donde los jóvenes tengan futuro. No sé si Ence tendría que haber estado ahí o no, pero ahora está y hay que conservarla. Aumentar la industria y no cerrar. Porque en la ciudad solo hay bares”, sentencia.

Por otro lado Kiara, otra vecina de la ciudad, representa el conflicto que tienen la mayoría de los pontevedreses. “Estoy de acuerdo con las movilizaciones”, deja claro. Pero en cuando a la ubicación de la fábrica defiende que “podría mejorarse”. “Hay que defender los puestos de trabajo. y ahí hay un conflicto., pero entiendo que corten el tráfico y vayan al pregón”, alude. Para ella la responsabilidad administrativa recae sobre la Xunta de Galicia, quien cree tendría que solucionar el problema.

El comité de fábrica no descarta más movilizaciones y pide la implicación de todas las administraciones

La falta de respuestas de las administraciones es lo que motivó la salida de los trabajadores de Ence ayer a las calles, según explicó el secretario del comité de fábrica, Pablo Bacariza. Una movilización que se alargó durante cuatro horas y que cortó los accesos a la ciudad a primera hora de la mañana. Del Concello no esperan solución porque lo consideran parte del problema. De la Xunta esperan una respuesta tras pedir una reunión a la Consellería de Emprego, Empresa e Innovación. “Queremos una respuesta como parte responsable de la solución que estamos solicitando y ni nos llaman. No nos convocan. Están pasando de nosotros. Ponen declaraciones en los medios, pero después se esconden, criticó el secretario del comité”. “Queremos que todas las administraciones se impliquen y nos den una solución”, incide pidiendo una vez más a la Subdelegación que se adelante la mesa de dialogo. Sobre la empresa indica que mantiene la misma postura. Más allá, Bacariza habla sobre la producción y cree que no habría riesgo de que se pare antes del recurso. “Estamos produciendo y la fábrica es rentable y no queremos que dentro de seis meses si sale una sentencia se pueda parar la producción sin que haya una solución encima de la mesa. No podemos permitirlo porque si para no vuelve a arrancar”, señala. “Si sale la sentencia en contra cerramos”, recuerda sin descartar próximas movilizaciones. “La gente está muy nerviosa porque el 2033 desapareció del horizonte”, incide. Bacariza tampoco descarta próximas actuaciones contra la empresa para que se involucre en busca de una solución.