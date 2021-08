Pontevedra emprende en femenino

Tomar la decisión de abrir un negocio nunca es fácil. Y menos aún, en tiempos de pandemia. La mayoría de las veces, las inseguridades y los riesgos que conlleva invertir ciertas sumas de dinero necesarias para sacar adelante una empresa, al fin y al cabo, para cumplir un sueño, frenan las esperanzas y las iniciativa de quienes lo intentan. Una situación que se agrava cuando el mundo sucumbe a la incertidumbre de una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Pero, entre todas las cosas, hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente.

Este es el caso de cuatro mujeres pontevedresas, muy distintas entre sí, tanto a nivel personal como en el sector profesional al que se dedican, pero a las que les une el mérito del sacrificio y la entrega. Cuando la actividad económica quedó paralizada el pasado 2020, Iria Quintillán (Iria Piris Belleza), Eva Longueira y Paula Vidal (Nalatcha) y Merchy Vidal (El huerto urbano de Merchy) decidieron arriesgarse y apostar por un futuro mejor. Ellas abrieron o ampliaron sus negocios, suponiendo una onda expansiva para el emprendimiento femenimo en la ciudad, y propulsando, a la vez, la economía local con la creación de nuevos puestos de trabajo.

Iria Quintillán siempre tuvo claro que su pasión era el maquillaje. “Empecé formándome en Estética y Peluquería y, al mismo tiempo, trabajaba en una peluquería para ir adquiriendo práctica”, detalló la joven de 33 años. Fue en ese primer contacto cuando descubrió que quería dedicarse profesionalmente al mundo de la cosmética, el arte que demostraba en el manejo de las brochas no dejaba dudas de su talento. “Como me gustaba tanto maquillar, decidí marcharme a Madrid a estudiar Maquillaje para Cámara y Focos, pero entendí que para dedicarse a la industria del cine tenía que abandonar Pontevedra. Y yo no quería eso. Quería trabajar con la gente de aquí, así que monté un pequeño negocio dedicado a las bodas en Poio”.

Desde entonces, Iria no ha dejado de crecer y de formarse como profesional de la estética. Actualmente, tiene su estudio en la calle Michelena, 11, 4B, “un piso comercial que me permite ahorrar con respecto a los altos alquileres que rondan los bajos, para invertir en técnicas nuevas. Comencé esta aventura sola, y ya cuento con un equipo de tres profesionales más para respaldarme”, detalló. Una aventura que se fraguó durante el confinamiento, un tiempo de reflexión y toma de decisiones importante. “Supe que quería apostar por la innovación” y así lo hizo. A su línea de estética incorporó nuevos servicios, como las sesiones de micropigmentación, “cuyo fin es mejorar determinados rasgos de la anatomía corporal, como si se tratara de un maquillaje permanente”. En su salón trabaja la micropigmentación en labios y cejas, pero ya valora comenzar a implementar “otros ámbitos como el tratamiento de estrías, la creación de densidad de pelo o las ojeras”. Así, en medio de unos tiempos tan tortuosos, un nuevo camino se abre para ella en el cuidado y la estética.

Eva Longueira y Paula Vidal son las propietarias de Nalatcha, una tienda dedicada a la ropa de fiestas y situada en el número 26 de la calle Oliva. “En diciembre haremos 20 años, pero no siempre dedicadas a la ropa de eventos, sino que fuimos definiéndonos con el paso del tiempo, recordó Paula mientras aconsejaba a dos clientes a encontrar el “look” ideal para sus celebraciones. “La verdad es que ya han vuelto poco a poco las bodas, las graduaciones…, pero la incertidumbre sigue siendo enorme, en julio, con el estallido del brote de Mallorca, llegamos a tener cancelaciones”.

A punto de bajar la persiana

Estas empresarias llegaron a plantearse bajar la persiana en el 2020. “Fue un año horrible, si no fuera porque apostamos por reinventarnos tendríamos que haber cerrado”. Y es que Paula y Eva no se quedaron con las manos cruzadas y decidieron crear su propia línea de bolsos, bautizados como “Totachas”. “Fue en octubre cuando nos lanzamos con estos complementos, para tratar de resistir a las continuas cancelaciones de las bodas. Los diseñamos a base de telas de tapicería que elegimos nosotras y, para su elaboración, contratamos a dos modistas que los cosen”. Una forma de apostar por los productos artesanos, de hecho tienen en marcha la solicitud de la marca “Artesanía de Galicia”, y por el empleo local y femenino. Paula y Eva están encantadas con sus bolsos, “recibieron una muy buena acogida, incluso hacemos envíos a toda España, esperamos que esta tendencia se mantenga y ya empezamos a diseñar otros modelos, de diferentes tamaños, para adaptarnos a la personalidad de cada clienta”, confesaron.

Merchy Vidal también plantó cara al virus, a la crisis y a todas los obstáculos que se le pusieron por delante. En febrero, abrió su frutería, El huerto urbano de Merchy, en la calle Joaquín Costa, después de dedicarse al trabajo en franquicias. “Quería dirigir mi propio negocio, y no me importaron las dificultades, tenía esa ilusión y, por supuesto que no me arrepiento de hacerlo”, indicó. Sus clientas antiguas la siguieron a su actual ubicación, “además de que he ganado a muchos compradores de este barrio”. Al trato de proximidad que ofrece en la propia tienda, Merchy ha incorporado servicio de reparto a domicilio, para adaptarse a las nuevas necesidad de una sociedad postpandémica, en la que el comercio a distancia se impone como el principal modelo a seguir.