“Preocúpame que a sociedade pontevedresa enteira esté a sufrir as consecuencias do fracaso demostrado que foi a tentativa do Partido Popular e da empresa de continuar producindo en Lourizán de xeito ilegal”, manifestó ayer el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, valorando la última protesta de los trabajadores de Ence y empresas auxiliares.

Las últimas movilizaciones están tomando un carácter más vandálico y en este sentido, Lores expresa que “xa solicitamos a Ence e ao Partido Popular que emitan as ordes pertinentes para rematar coa escalada de violencia. Sabemos que poden facelo e sabemos que está na súa man impedir que continúen estas accións”.

Sobre el futuro por el que están luchando los trabajadores hace un llamamiento “para que busquen unha alternativa para todos os traballadores e traballadoras da factoría, pois está demostrado que a planta non pode continuar na ría de Pontevedra”.

Los comités de empresa volvieron el pasado miércoles a tachar a Lores de máximo responsable de la situación. “Están errando á hora de apuntar. Continúa habendo un discurso de demagoxia pura cando din que o alcalde de Pontevedra vai botar a 500 familias á rúa, coa única idea de seguir quentando os ánimos”, explica el regidor.

“O Concello de Pontevedra non decide quen ocupa eses terreos, nin foi quen tentou modificar a lexislación, nin foi quen comprou vontades, nin foi quen mentiu á cidadanía. O único que fixemos nós foi sinalar unha prórroga ilegal, así o di a Xustiza”, añade el alcalde.

“A empresa e a Xunta, e por ende, o Partido Popilar, foron e son os responsables de buscar alternativas. Alternativas que nunca buscaron, como ben sabemos. Pola contra, a Xunta de Feijóo asinou un acordo que consiste en investir os cartos que se lle condonan a Ence do canon da auga (máis de 5 millons de euros) en comprar vontades para cambiar a opinión pública. Dentro duns anos enterarémonos, seguro, doutras contrapartidas para o PP”, critica el máximo responsable del Gobierno local.

Por otra parte, el presidente del Partido Popular local, Rafa Domínguez, pidió ayer comprensión “porque trabajadores y familias lo están pasando mal porque por un recurso del alcalde se van a quedar sin empleo”. Sí coincide con el alcalde en pedir que “las manifestaciones se ajusten a la ley en la medida de lo posible y que molestaran lo menos posible a los vecinos”. “Comprendo la situación de los trabajadores, pero condeno cualquier tipo de violencia”, finalizó.

La Asociación Pola Defensa da Ría, encabezada por Antón Masa, también se pronunció. La organización se queja de que los trabajadores digan que la ciudadanía de Pontevedra que “tiene que despertar”. “Pontevedra está bien despierta, cosa distinta es que no piense como vosotros. Solo vosotros y “parte de las barrigas agradecidas” a Ence por las limosnas recibidas, pensáis que el mundo gira a vuestro alrededor”, criticó Masa. “A fuerza de repetir que Ence genera miles de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, que es el motor económico de la comarca y que se marcha de la Ría será el caos para la comarca, termináis por creerlo”, critica Masa.