La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo, que agrupa 18 colectivos y asociaciones de las parroquias de Santomé de Piñeiro, O Campo, Ardán y Seixo, en el concello de Marín, hace “un llamamiento” a los vecinos de todo el municipio para que acudan a la concentración que tendrá lugar esta tarde, a partir de las 19.00 horas, delante del Concello de Marín, mientras se celebra el Pleno municipal, para “protestar contra los recortes en la atención sanitaria y presionar para que haya las contrataciones de personal necesarias en el centro de salud por parte de la Xunta”.

La Plataforma señala que la situación del consultorio de Seixo “ya es muy grave. Antes teníamos dos facultativos, atención presencial y no había espera de días para citas. En este momento solo tenemos un facultativo en el centro de salud, que se hace cargo de los dos cupos como puede. Las personas de su cupo esperan entre dos y cuatro días, pero los del otro, desde comienzos de agosto ya los están citando para septiembre, porque a partir del 15 de agosto solo habrá cuatro horas de médico para un cupo y más de mil personas se quedarán sin nada. Esto es intolerable”. Y añaden “quien consigue cita está pidiendo que le carguen más recetas para no quedarse sin ellas, pero hay mucha gente que no tiene cita y en las farmacias de Seixo y Ardán están muy preocupados porque no saben cómo van a dispensar sin receta la medicación que cientos de pacientes necesitan durante tantas semanas, especialmente de los tratamientos más caros”.

Desde la plataforma señalan que “en Marín la cosa no está mejor. Cualquierapuede mirar las largas colas para pedir una cita y tampoco están contratando el personal necesario para el funcioamiento normal del centro, en una villa de casi 25.000 habitantes”. En este sentido, añaden que “estamos teniendo quejas tremendas, tenemos un caso que tuvo que ir al centro de salud de Marín para hacerse una placa por posible rotura o fisura en un pie y le dijeron que tenía que esperar un mes a que informe el especialista desde Montecelo, por falta de personal, y aunque pidió cita para el médico de cabecera en Seixo no le dan antes del 15 de agosto. A partir de esta fecha su cupo queda sin atención médica”. Ante esta situación, desde la plataforma piden a los vecinos de Marín “que se sumen a la concentración, porque todos los vecinos del concello estamos padeciendo los recortes y si no nos movemos irán a peor”.