El Museo de Pontevedra acogerá el próximo jueves 19 de agosto un concierto de violín en la plaza del edificio Castelao a cargo del músico Antonio Seijo y su grupo Skylight. Allí se interpretarán grandes éxitos del pop de todos los tiempos, como Sway, The show must go on o I will survive, dentro del espectáculo “Dolce Vita Tour”. Las plazas son limitadas y se podrán reservar en el mail reservas.museo@depo.es.