Los conciertos de las Fiestas de la Peregrina 2021 no dejan indiferente a nadie. La ciudad sucumbe a la variedad de apuestas musicales, ritmos y estilos que, como si de una lluvia de talento y melodías se tratara, inundan noche tras noches las calles y plazas.

Una lluvia, por supuesto, en sentido figurado; ya que el buen tiempo es, por fin, el mejor aliado de los pontevedreses para disfrutar de la música en una perfecta noche de verano. Así, los escenarios se rindieron ayer a las composiciones de la banda Combo Paradiso, del cantautor gallego Amaro Ferreiro y del rapero Bejo.

El primer pase fue para los músicos Julián Maeso, Juan Zelada, Alberto Anaut y Adrián Costa, los miembros del cuarteto Combo Paradiso, que hicieron suya la Plaza da Ferraría a partir de las 21 horas.

Cada uno de los figurantes de este grupo ya contaba con una dilatada carrera en solitario, como grandes solistas del soul y del blues nacional, pero Pontevedra fue testigo de excepción de su primer disco conjunto: “Loco Vaivén”.

El público, que conectó al momento con el espíritu luminoso y optimista de todo el álbum, se entregó por completo a los sonidos latinoamericanos, el desparpajo, la química y la falta de prejuicios de las canciones. Además, no faltaron las referencias a Pontevedra, un lugar por el que los músicos siente una innegables atracción; no en vano el disco fue grabado en los estudios del Náutico de San Vicente do Mar, en O Grove.

A las 22 horas el telón se corrió en la Plaza de España, donde Amaro Ferreiro deleitó con su carismática personalidad a los asistentes. El que fue un perfecto escudero en la sombra de su hermano Iván Ferreiro regresó a Pontevedra, donde el azar quiso que diera su último concierto antes del confinamiento.

El músico se presentó esta vez con nombre propio, dejando atrás la etiqueta de “hermano de” y haciendo vibrar a la Boa Vila desde los primeros acordes. El artista tocó los temas de su último álbum “Personajes Secundarios, en el que da voz a varios personajes que se mueven mejor en claroscuros, dotándolos de una presencia privilegiada en sus canciones.

El último concierto de la noche tuvo lugar en las Pistas de Campolongo, en donde, principalmente, los jóvenes pontevedreses vivieron una cita con el rap inolvidable.

El carisma y el talento del gran rapero Bejo, reflejado en sus rimas atrevidas y su flow vacilón, marcaron la velada. Una hora en la que Pontevedra disfrutó de la mejor música “underground”.

El cantante canario dio rienda suelta al repertorio de su nuevo trabajo “Tripi Hapa”, publicado hace apenas dos meses y en colaboración con Cookin’ Soul, en el que sacó su lado más rapero.

Y es que las insólitas cifras de reproducciones y visualizaciones que el canario acumula en plataformas como YouTube tuvieron ayer su reflejo en Campolongo. Decenas de seguidores unieron sus voces a la del artista, componiendo la coral más reivindicativa y poniendo la guinda perfecta al quinto día de conciertos de esta semana grande de la Peregrina.