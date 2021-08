La intimidad y la estilización musical del disco El Viaje se han convertido por obra y gracia de Juan Perro en la sonoridad y madurez de Cantos de ultramar, con el que este talentoso que no quiere ser estrella vuelve a Pontevedra. Será esta noche a las 22 horas en la plaza de España y el público podrá ver, avanza, “a una banda que lleva años madurando un repertorio y una sonoridad con gran complicidad. Y que ha condensado ese trabajo en un disco, Cantos de ultramar, que estaba listo para salir justo antes de la pandemia y que solo pudimos distribuir a finales del año pasado”.

–Está en el arranque de su gira

–Ahora mismo. Después de muchas cancelaciones estamos en el inicio de los conciertos que aguantan y resisten para presentar ese material. Lo hacemos con mucha ilusión y la verdad es que estamos muy contentos de volver a Galicia después de tanto tiempo.

–¿Echaba de menos el directo?

–Sí, lo echaba de menos. En la grabación uno ensaya cosas, aproxima ideas, pero la prueba de fuego es el directo. El directo y el vernos día a día en el escenario y ver cómo respiran las canciones. Hasta que no hay una continuidad uno no puede valorar el alcance de lo que estamos haciendo. Llevamos ya media docena de conciertos desde que salimos a la carretera, Pontevedra será el séptimo. Y es la primera vez que volvemos a Galicia desde la pandemia, con lo cual es un concierto que nos hace particular ilusión.

–Porque es usted un veterano en Galicia

–Sí (sonríe) afortunadamente mantengo con Galicia lazos de amistad, de un amor profundo por la tierra y por su gente.

–El disco que presenta ahora parte de otro anterior de 2016, solo con guitarra acústica y voz. Necesitamos tiempo

–Sí, exactamente. Digamos que en 2016 yo sentí la necesidad de hacer el dibujo básico, vamos a decirlo así, de esas canciones. Y como el proceso de producción con la banda se preveía más largo, pues dimos tiempo para rodar el material antes de la pandemia e ir arreglándolo, ir imaginando cómo quiero las canciones. El viaje fue un disco que salió con guitarra acústica y voz nada más, con un repertorio de 15 temas, de los cuales elegimos 12 para trabajar durante tres años más, hasta 2019, apostando esta vez, más que por la novedad de la composición, por la profundidad, el calado, el tratamiento de los arreglos y la búsqueda de una sonoridad. Hemos apostado por ese proceso de maduración y por eso presentamos ahora esta selección de esas canciones, que han sido muy elaboradas, en un conjunto en el que la experiencia digamos que cuenta, porque son todos músicos muy notables. Cada uno tiene sus propios proyectos y yo tengo la buena suerte de que les gusta estar en la banda de Juan Perro y eso me ayuda mucho a configurar esa sonoridad y ese proceso de maduración.

–Porque usted lo que hace es, primero, ensayar en los directos y después hacer el disco

–Generalmente sí. Lo que me gusta hacer es que la canción se desarrolle a lo largo de una vida que empieza en casa, luego sigue en el local de ensayo y después en escena. Los temas se terminan en el contacto con el público. Se terminan si es que acaso se terminan, uno quisiera que no terminasen nunca, que fuesen seres vivos que fuesen adquiriendo facetas nuevas con el tiempo. Y la reacción del contacto con el público, el feedback que uno recibe del público, es determinante. La canción es un medio de relación entre el músico que emite y el oyente que la recibe. Y la idea es que ambos la habiten y puedan intercambiar sensaciones.

Una pandemia que le sirvió para “relajar los nervios” y preparar el próximo disco, que “no tardará tanto”

–¿Cómo vivió la pandemia?

–El primer confinamiento, quitando la preocupación diaria al ver que la gente se estaba poniendo mala, que había muchas víctimas y esa tristeza continua y esa sensación de angustia a diario, en lo estrictamente personal conseguimos mantenernos a salvo de contagios; y a mi casi cuatro meses de confinamiento me supusieron una experiencia que no conocía desde hace muchos años. Desde hacía más de 20 años yo no pasaba tres meses seguidos en un lugar. Y me sirvió para relajar los nervios, reflexionar un poco, leer más, estudiar más, escuchar más música en mis sesiones de escucha diarias. Y otra cosa: me ha supuesto un empujón al material de composición nuevo.

–Porque ya está pensando en el nuevo disco

–Claro (risas). Esta vez no tardaremos tanto en sacarlo, porque la pandemia me ha permitido estar más concentradito y he intentado sacarle partido por ese lado, ganar tiempo para que cuando se pueda podamos adelantar la salida de este material. Pero por el momento todo el equipo está contentísimo (sonríe) de recuperar Galicia tras las severidades de la pandemia.

“Hay que recomendar que mantengamos la capacidad de preguntar”

–Estudió Filosofía ¿por qué nos conviene interesarnos por ella?

–Yo diría que el ser humano es filósofo natural, independientemente de las letras, del grado de formación o de la especialización de los estudios. El cerebro humano tiende al simbolismo y a hacerse preguntas, en relación a la naturaleza, observando los ciclos regulares de la naturaleza, y en relación a sus semejantes. El ser humano es filósofo por naturaleza, en el sentido original: un amante del conocimiento. El cerebro humano está preparado para explorar, para conocer, para asimilar lo distinto. El que ya nos decidamos al estudio especializado de los temas filosóficos y al estudio de la Filosofía es una vocación particular. En lo que a mi concierne es verdaderamente vocacional, viene de la adolescencia y no he dejado de ser hasta hoy estudiante de Filosofía. Pero más que recomendar el estudio y los libros, que está muy bien porque da libertad al pensamiento, lo que hay que recomendar es que no nos traguemos siempre la comida preparada que, por ejemplo, nos da la tele a diario; que mantengamos esa capacidad de preguntar, inquirir, buscar paisajes nuevos y transmitir a las nuevas generaciones la confianza en la virtud del cerebro humano para explorar.

–¿Es buena idea apagar más la tele?

–Bueno. A ver, uno no debe darle la espalda a lo que es real; y hoy en día la televisión forma parte de nuestra realidad más determinante. Hay que saber de qué va (sonríe) lo que pasa es que hay que dar más confianza a los soportes clásicos de la humanidad, pongamos el lenguaje y la música o las artes en general, que a ese tipo de información que a diario viene muy condicionada por la rentabilidad de las audiencias. Y a veces no dice la verdad o esconde una parte.