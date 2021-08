“Unha vez máis volvemos a vivir unha xornada de violencia nas rúas de Pontevedra como consecuencia da situación que tanto a empresa como o PP están alentando e dende o Concello pedimos que se poñan a traballar, que busquen unha alternativa e que manden parar a esta Ence borroka do Partido Popular dunha vez por todas”.

Así de contundentes fueron las palabras de la portavoz municipal Carme da Silva, quien tras las protestas de los trabajadores de la pastera frente al edificio del Ayuntamiento, reiteró que la situación en la que está la fábrica en Lourizán “é consecuencia directa das decisións empresariais de Ence e das decisións políticas do Partido Popular, tanto na Xunta como no Goberno central, que fracasaron na súa estratexia, xa que sabían que tiñan que buscar unha alternativa pero intentaron confundir aos traballadores e á sociedade pontevedresa”.

La concejala nacionalista también destacó que “é a súa obriga redirixir esta situación e buscar unha solución xa, porque buscar outra alternativa é viable, hai máis sitios en Galicia nos que situarse. O que non pode ser é que digan que a única opción é Lourizán, cando é ilegal, hai unha sentenza que o di”.

En relación a las acusaciones de los trabajadores que señalan al Concello y al alcalde de Pontevedra como máximos responsables de la situación que atraviesa la fábrica, Da Silva fue clara y reivindicó que “o único que fixo o Concello foi defender os intereses xerais de Pontevedra”.

El Gobierno local hizo un llamamiento para que se ponga fin a este tipo de protestas porque “a sociedade pontevedresa non merece vivir estas situacións de violencia nas rúas da cidade, propiciadas, promovidas, alentadas e como consecuencia directa das decisión do PP”, señaló Carme da Silva.

Por último, la portavoz municipal instó a “quen ten capacidade de tomar as decisións, que as tome, se non, serán responsables dos feitos violentos que se produzan en Pontevedra a partir de agora”, zanjó Da Silva.

La Xunta insiste en que el Gobierno central es el que debe convocar la mesa de Ence

Los portavoces de los trabajadores también centraron sus protestas, aunque en menor medida, contra la Xunta de Galicia y denunciaron que, tras haber solicitado una reunión con la Administración autonómica, “a día de hoy no hemos recibido respuesta por parte del conselleiro y nosotros en pocos meses puede que perdamos nuestros puestos de trabajo. Esta es la clase política que tenemos, ellos de vacaciones y nosotros pendientes de nuestros puestos de trabajo”, aseguró la presidenta del comité de oficinas, Ana Cedeira. Ante las movilizaciones, desde la Consellería de Emprego, Empresa e Innovación defendieron que la postura de la Xunta “está clara”. Así, continúan defendiendo que “a única localización posible para manter o emprego da fábrica de Ence é Lourizán e, polo tanto, o Estado debe dar primeiro explicacións e, en segundo lugar, achegar concrecións sobre o futuro da planta”. Asimismo, desde la consellería hicieron hincapié en que la convocatoria de la mesa de Ence debe partir del Gobierno central para “concretar cales van ser as decisións que vai adoptar ante esta decisión política. Para a Xunta non é unha opción o peche de Ence, pero se o Goberno entende que ten que ser así, entón deberá explicarllo aos traballadores”. A pesar de las críticas vertidas por parte de la plantilla de la pastera, desde el Ejecutivo autonómico aseguraron que “estamos mantendo un diálogo fluído co cadro de persoal”. Por otra parte, la Xunta tildó de “sorprendente” que parezca que el Gobierno central no “queira convocar a mesa ata setembro. A inquedanza dos traballadores é a mesma que a da Xunta e o Goberno debe convocar a mesa de maneira inmediata”.