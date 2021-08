De Erea Castro se dice que comenzó a cantar antes que a hablar. Cualquiera que la conozca desde niña se suma a esta afirmación. Y es que su trayectoria siempre ha ido de la mano del arte. Ya sea en el desempeño de su carrera profesional como historiadora en el Museo de Pontevedra o en el fuerte vínculo que mantiene con melodías y notas musicales, por las que siempre ha sentido una innegable y auténtica atracción. Su voz, y su nuevo proyecto “Arraial”, serán los indiscutibles protagonistas en las Noches de Terraza de Ponte Caldelas, mañana, a partir de las 21.30 horas, en la Alameda.

–En los últimos días, ha ido compartiendo a través de sus redes sociales la emoción que siente por volver a subir a los escenarios, ¿cuales son sus sensaciones ahora que queda tan poco para el concierto?

–Es como si te montaras en una montaña rusa. Después de todo el trabajo realizado es muy emocionante el momento de volver a enfrentarse a los escenarios y tener al público delante, algo que desde el estallido de la pandemia casi no se contemplaba. Incluso ahora se hace con miedo, porque estás siempre con la espada de Damocles encima de la cabeza, por si te van a cancelar el espectáculo en último momento. Tengo una mezcla de nervios, responsabilidad y muchas ganas de enseñar a la gente todo lo que llevamos trabajado.

–En Ponte Caldelas presentará su nuevo proyecto, “Arraial”, ¿es un disco al que le ha dedicado mucho tiempo y trabajo?

–Es un proyecto que lleva elaborándose cinco años y ya debería de haberse estrenado hace dos, pero con el tema del confinamiento no fue posible. No se trata de un disco, escapa a la trayectoria habitual de un artista que se encierra en un estudio y graba sus canciones. Yo preferí trabajar los temas para que la gente los escuche en espectáculos en directo. Decidimos llamarlo “Arraial” porque, en portugués, significa festividad del pueblo, y en él se aúnan todas las identidades con las que me identifico. Nací en Salvaterra do Miño, allí nos denominamos “raianos”, porque estamos en la frontera, y toda mi infancia ha estado llena de sonidos distintos. Sonidos que hablan de la cultura folclórica portuguesa, del folclore gallego, del pop portugués, de los ritmos latinos como el tango o el bolero, también del flamenco y la cumbia. Es decir, en este espectáculo quiero transmitir que hay más elementos que nos unen en términos de identidad de los que parece. Yo me siento igual de gallega, que de portuguesa, y quiero llevar al público a una especie de catarsis en la que podamos experimentar emociones a través de los diferentes estilos musicales, entre ellos, el fado. .

–¿Cuándo llegó a su vida el Fado?, ¿qué significa para usted?.

–El fado llegó a mi vida en un momento personal muy duro. Yo perdí a mi madre con 24 años y me quedé sin trabajo. Entonces, comencé a explorar Portugal, más que el que yo ya conocía. Fue entonces cuando adquirí conocimiento pleno del fado. Ya conocía algunas canciones como las de Amália Rodrigues, pero no me había todavía imbuido de ese sentimiento de saudade que tiene el fado. Me ayudó mucho a gestionar las emociones y a sobrellevar ese episodio de mi vida.