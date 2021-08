Los hospitaleros del Albergue Virxe Peregrina recuerdan perfectamente al primer peregrino que cruzó la puerta aquel 11 de agosto de 1999. “Era un vecino de Braga, en Portugal”, detalla el presidente de los Amigos do Camiño Portugués a Santiago, Tino Lores, “había esperado hasta las 4 de la tarde a que abriésemos y nos hizo mucha ilusión recibirlo, hasta nos hicimos una foto todos”.

En los 22 años que siguieron, esa escena se ha repetido miles de veces, ya que el único albergue público de la ciudad recibe cada año una media de 15.000 peregrinos. “En estos años han sido unos 250.000”, precisa el responsable de los hospitaleros, que ha visto de primera mano el bum del Camiño Portugués.

Éste tuvo una primera etapa de crecimiento a mediados de los años 90. “Desde el año 1993 llevábamos en la lucha”, señalan desde Amigos do Camiño Portugués, “pidiendo un albergue porque se necesitaba. Por ejemplo en la Semana Santa de ese año en el que abrimos habíamos tenido que utilizar las instalaciones de Parque y Talleres para los peregrinos, la ruta jacobea estaba en auge y la expectación por la apertura era mucha”.

Las motivaciones de los peregrinos son diversas, al menos tantas como sus procedencias, y en estas dos décadas han llegado hasta el albergue desde caminantes procedentes de China a australianos o canadienses. Muchos aseguran que su principal impulso para salir al Camino fue el espiritual o la necesidad de dar un cambio a su vida. O al menos un respiro a una sucesión constante de semanas de trabajo, hijos, responsabilidades...

“No preguntamos, solo donde empezaron el camino, pero horas después entras en conversación y deduces lo que pasa o te cuentan”, señala Tino Lores en alusión a las diferentes experiencias vitales que ven los hospitaleros.

“Recuerdo ahora a una pareja con una historia diferente”, añade, “ambos estaban en paro y decidieron peregrinar para pedir trabajo al Apóstol”.

Los hospitaleros también recuerdan “a una señora de Lisboa, que sufría malos tratos y decidió hacer el Camino para refugiarse de su marido. No sabía en qué consistía realmente la ruta jacobea y comentaba que por primera vez se sentía ayudada”.

Con todo, el contacto se limita a unas horas de conversación, aunque en muchas casos en un momento de inflexión en la vida de los peregrinos. “Algunos te cuentan, o conectas con ellos muchos. Después se van y nada más, pero es muy intenso”, reconoce el responsable de Amigos do Camiño Portugués.

Es uno de los voluntarios del centro público que echa de menos que “al principio, cuando abrimos, podías hablar más con los peregrinos”. Todas las jornadas de verano, recuerda, “parábamos para explicar el significado del Camino, su importancia histórica y artística”, unos encuentros que fueron desapareciendo a medida que el Camino Portugués seguía en auge y pasaba a contabilizar por miles los peregrinos.

“Fue en 2004 cuando notamos el incremento más significativo”, explican los hospitaleros. En paralelo, se producía una renovación en la media de edad de los peregrinos y también una ampliación en el listado de países de origen.

Portugal continúa siendo el más representado, pero año a año ganan terreno otras procedencias como Italia, Alemania, Reino Unido y en general “zonas enlazadas con el aeropuerto de Oporto”, indican las mismas fuentes. Entre estos países de origen de los peregrinos también Brasil emergió con fuerza en los últimos años.

No han faltado los sustos. A la cabeza, Tino Lores recuerda cuando un peregrino falleció de un infarto. “Era un alemán de 87 años que llegó procedente de Lisboa”, explica, “pidió a un compañero que lo despertase y cuando éste lo hizo se lo encontró muerto... Fue un susto tremendo: nadie se lo imaginaba muerto en la litera”.

Menos aún se esperaban que la viuda sospechase de las circunstancias de la muerte. De hecho regresó en 2019 afirmando que investigaba los hechos, a pesar de la confirmación oficial de que se trató de una muerte natural.

Tras el parón ligado a la pandemia, “reabrir el pasado año fue como cuando inauguramos”, afirman desde el albergue, “y además fue con un vecino de Pozuelo que había tenido COVID y fallecidos en su familia”.

Sea cual sea la historia que trae cada peregrino, “los acojo”, concluye Tino Lores, “les digo: termina en la catedral. Mira todo, admira esa belleza y piensa en si ha merecido la pena. Nosotros los tratamos bien, lo demás es cosa del Apóstol, si tiene algo que hacer lo hará”.

Un nuevo programa de obras a partir de octubre

El Camino Portugués recupera rápidamente tirón y la actual capacidad del albergue es muy insuficiente. Dispone de 92 camas, de las que solo están autorizadas 28, dadas las actuales limitaciones sanitarias que restringen la ocupación de estos equipamientos al 30%. “Las camas disponibles son muy insuficientes”, reconoce Tino Lores, que incide en que “no cubren ni de lejos” la demanda que se registra en estos momentos y “muchos tienen que seguir porque no tenemos capacidad”. Amigos do Camiño confía en que “en unos días” las restricciones sanitarias se relajen y pueda incrementarse la ocupación. Otro horizonte positivo son las próximas obras de mejora de las instalaciones. En el próximo mes de octubre, según las previsiones de Amigos do Camiño, arrancarán las obras para mejorar la eficiencia energética del albergue. Se sustituirá el sistema de calefacción, aislamientos, ventanas etc en un proyecto en el que la Xunta invertirá 400.000 euros. Se suman a los 200.000 euros invertidos por la administración en la ampliación del albergue, inaugurada en plena pandemia.