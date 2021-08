Tras haber cortado los principales accesos a la ciudad, los trabajadores de Ence y de empresas auxiliares se dirigieron en el entorno de las 10.00 horas hacia la Xunta de Galicia para continuar haciendo visible su lucha por los puestos de trabajo. En medio de las protestas, uno de los portavoces del comité de fábrica, Modesto Graña, alzó la voz para denunciar que buscan "politizarnos, pero a nosa política é a do traballo. Non somos do PP, non somos do PSOE, non somos do Bloque, queremos traballar". Graña insistió en que el único objetivo de las movilizaciones es que "nos dean unha solución e a solución ten que ser xa".

Modesto Graña hizo un llamamiento a los diferentes responsables políticos diciendo que "se deixen das súas vacacións, das súas festas, dos seus balnearios, onde están eses responsables? Aquí non hai ninguén, en esta España non hai políticos, só traballamos e non nos deixan traballar". Asimismo, el portavoz de los trabajadores de la pastera aseguró que "imos ir a por todos" y sentenció su intervención advirtiendo al PP, PSOE y BNG que la plantilla de Ence "imos ir todos contra vós".

Por su parte, la presidenta del comité de oficinas de Ence, Ana Cedeira justificó las acciones de protesta de esta mañana indicando que, a raíz de la sentencia que da la razón al Concello de Pontevedra respecto a la prórroga de la fábrica de Lourizán, "decidimos continuar con las movilizaciones; llevamos año y medio con estas movilizaciones, pero esa sentencia es nuestro viacrucis, por lo tanto, ahora más que nunca, con el tiempo en contra nuestra, con una amenaza de cierre, vamos a salir a la calle más contundentes que nunca".

La portavoz de la plantilla denunció que "en pocos meses nos pueden parar la fábrica y nos pueden parar la producción debido a esa sentencia si se ejecuta", es por esto que Ana Cedeira solicitó al Concello de Pontevedra y al Gobierno central "una solución y la solución parte de que Ence permanezca en Lourizán". Asimismo, la presidenta del comité de oficinas hizo hincapié en que "todos los que estamos aquí queremos seguir trabajando en Ence, queremos seguir en Ence en Lourizán. Esto es un tema político y a los políticos se lo vamos a dejar bien claro a partir de hoy".

En este sentido, Cedeira aseguró que "hoy es el día. Hoy, todos unidos: Fábrica, oficinas, industriales, forestales, transportistas, el sector auxiliar... Todos los que formamos Ence, trabajamos en Ence y para Ence estamos en pie de guerra".

Tras concentrarse en la delegación de la Xunta de Pontevedra, la comitiva de trabajadores partió hacia la sede de la Subdelegación del Gobierno entre petardos y el sonido de las bocinas con el objetivo de hacerse ver y oír en el centro de la ciudad y, principalmente, para reclamar a las diferentes administraciones "una solución". A este respecto, la presidenta del comité de oficinas señaló al Concello de Pontevedra "como el máximo responsable en esta situación" y a la Subdelegación del Gobierno "como responsable para convocar una mesa en la que todas las partes estemos".

Asimismo, hizo referencia a que la Xunta de Galicia también tiene que formar parte de esa mesa de negociación y criticó que "a día de hoy no recibimos respuesta por parte del conselleiro y nosotros en pocos meses puede que perdamos nuestros puestos de trabajo. Esta es la clase política que tenemos, ellos de vacaciones y nosotros pendientes de nuestros puestos de trabajo", concluyó.