La portavoz del Gobierno local de Pontevedra, Carme Da Silva, ha acusado al Partido Popular de "alentar y propiciar situaciones de violencia" como la protesta de este miércoles de los trabajadores de la fábrica de Ence, que han cortado los accesos a la ciudad con barricadas en una movilización que no estaba anunciada.

"Volvemos a vivir hoy en Pontevedra una jornada de violencia, consecuencia de la situación en la que está tanto la empresa como el PP alentando este tipo de prácticas", ha dicho la portavoz municipal.

Da Silva ha reiterado que la situación en la que está Ence en Lourizán "es consecuencia directa de las decisiones empresariales de Ence y de las decisiones políticas del Partido Popular", tanto en la Xunta como en el Gobierno del Estado, que "fracasaron en su estrategia", ya que "sabían que tenían que buscar una alternativa" pero "intentaron confundir a los trabajadores y a la sociedad de Pontevedra".

La edil nacionalista ha subrayado que el traslado "es viable, hay sitios en Galicia", y denunció que "lo que no pueden decir es que Lourizán, que es ilegal, es la única alternativa". Asimismo, la portavoz municipal insistió en que "en vez de cumplir con sus obligaciones y buscar una alternativa lo que hacen es alentar y propiciar situaciones de violencia". También ha indicado que las decisiones sobre el traslado y la viabilidad de la fábrica y del sector forestal las tienen que tomar la propia empresa Ence y también el Estado y la Xunta.

Además, la concejala del BNG ha afirmado que el Ayuntamiento de Pontevedra lo que ha hecho es "defender los intereses generales" y ha recordado que "no está justificado que Ence siga ahí", como señala la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que estima el recurso municipal contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó otorgar una prórroga de 60 años para la fábrica de pasta de papel.

Carme Da Silva ha vuelto a pedir a la dirección de Ence y al PP "que manden parar esta Ence-borroka" y ha añadido que "la mejor forma de demostrar que no se está de acuerdo con la violencia es adoptar las medidas necesarias para que no se haga y eso está en las manos de Ence y del Partido Popular". La portavoz municipal concluyó indicando que "de no hacerlo, serán responsables de los hechos de violencia que se produzcan en Pontevedra".