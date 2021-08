La séptima edición de la Ruta Cabalar Os Xinetes do Enxebre se presentó ayer en Poio. Un acto que tendrá lugar el próximo domingo 15 de agosto, a partir de las 10 horas, en el Monte Castrove. La Asociación Os Xinetes do Enxebre recupera de este modo una actividad que, antes de la llegada de la pandemia, era una de las citas de referencia del verano en Poio, y que en 2020 no se pudo desarrollar

La cncejala de Cultura, Raquel Rodríguez Alonso, estuvo acompañada por la presidenta de la entidad, Andrea Ucha; el tesorero, Agustín Ucha, y varios representantes del colectivo, a quién la dirigente municipal trasladó sus enhorabuenas “por el esfuerzo realizado para poder volver a organizar un evento que llevaba ya celebradas seis ediciones con un gran éxito de participación, y que sirve para poner en valor uno de los espacios más emblemáticos de nuestro municipio como es el Monte Castrove”.

La programación sufrirá varios cambios con respecto a ediciones anteriores. Así, en esta ocasión el paseo a caballo por el Monte Castrove solo incluirá dos paradas y un pincho, suprimiéndose la tradicional comida campestre. Los jinetes participantes partirán de la Casa do Castro y harán el recorrido habitual. A su vuelta, tendrán ocasión de adquirir instantáneas que realizará el fotógrafo Miguel Soto, tal y como es habitual.

Con respeto a las inscripciones deberán realizarse llamando al número de teléfono 627006670. Los pases podrán recogerse en el bar O Enxebre, situado en Arís. El precio por persona será de 5 euros. La fecha límite para reservar plaza es el jueves 12 de agosto.