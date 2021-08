Las Fiestas de la Peregrina ya no tienen freno. Pontevedra vivió ayer una noche de éxito absoluto, con tres actuaciones festivas en la que la música fue la indiscutible protagonista. Por un momento, la pandemia dejó paso a la alegría y, aunque con distancias y mascarillas, la ciudad bailó y cantó, haciendo de la noche un remanso de ilusión y algarabía.

La tradición musical gallega, representada en las ancestrales melodías y en los cantos populares del país de las Rías, brillan con luz propia a partir de las 21 horas en el concierto de Xisco Feijoó, inundando por completo el escenario de la Praza da Ferraría. El cantante, bailador y coreógrafo presentó su primer trabajo discográfico, “Peixe”, lanzando el pasado mes de julio, en el que los ritmos tradicionales se adaptan a la modernidad y a los valores del siglo XXI, regenerándose a través de matices renovadores y contemporáneos.

Además, la actuación de Feijoó fue un completo homenaje a las mujeres, como grandes conservadoras de la tradición oral y musical gallega. “Peixe” fue el resultado de un itinerario de investigación etnográfica que se extendió durante casi 30 años, y en el que el artista recorrió gran parte de las aldeas de Galicia. Así, los espectadores disfrutaron de un viaje a la cultura y a la propia identidad, como un reencuentro y reconocimiento al arte musical inherente al propio origen.

La ciudad vivió ayer un gran “boom” de estilos musicales, que se caracterizaron por la completa diversidad; pues, tan solo media hora más tarde, comenzaba a las 22 horas el concierto de Pol Granch en la Plaza de España. El cantante y actor de ascendencia franco-española se convirtió en un icono para la generación Z desde su aparición en la serie de Netflix “Élite”, dándose a conocer en el concurso Factor X España del 2018. Granch se proclamó ganador del “Talent Show” y en 2019 publicó su primer sencillo en solitario “Late”.

Desde las primeras horas de la mañana de ayer, varias personas se concentraron en la entrada del recinto de Plaza de España, para asegurarse un sitio en primera fila y no perderse ningún detalle del espectáculo. El concierto del artista de pop no estuvo exento de polémicas. En los últimos meses Pol Granch fue acusado por la rapera Sara Socas de ser “un misógino”, por haber tratado mal a varias mujeres en un fiesta en el año 2019. Controversias al margen, el artista no defraudó a sus seguidores en un concierto en el que mezcló composiciones tanto en lengua francesa como española.

La noche se cerró a las 22.30 horas, cuando la nota musical adquirió voz femenina con la actuación de Dani & Kimberley Tell en las pistas de Campolongo.

La artista canaria Kimberley Tell presentó su primer EP titulado “135” y editado en 2020, en el que mezcló sonidos indie pop y nu soul. La emoción de sus letras, unida a sus melodías limpias y atractivas, deleitaron a un público entregado a la pop alternativo.

Por su parte, Dani (Daniela Costa), cantante pop procedente de Vigo, tocó las canciones de su primer disco publicado bajo el título “Veinte”.