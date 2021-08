Residuos dignos de estar en un museo

Fue en la segunda campaña de limpieza del lecho del río, en el año 2002, cuando un voluntario creyó haberse topado con la base de una sombrilla. Sin darle mayor importancia, la recogió y la depositó junto al resto de desechos que habían retirado del cauce y de los márgenes fluviales hasta que cuando lo limpiaron comprobaron que se trataba de una mina antitanque. Apenas unas semanas antes habían retirado también del fondo de Os Gafos una granada de mano sin la anilla detonadora.

Desde hace más de dos décadas, la asociación Vaipolorío lleva efectuando trabajos de limpieza en el entorno del río Os Gafos y, entre las toneladas de residuos que han retirado, a menudo se encuentran objetos tan llamativos como estos explosivos militares que en su día requirieron la intervención de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional (Tédax).

Viejas máquinas de escribir, ordenadores y móviles antiguos, orinales, muñecos, un candil, restos de porcelana, una cafetera o un cochecito de pedales son otros de los objetos curiosos a los que hace referencia uno de los integrantes de Vaipolorío, Xosé Manuel Feijoo, quien apunta que aparecen “sen distinción, tanto no tramo urbano como no rural, aínda que é certo que predominan preto das pontes, xa que a xente ía cos carros ás fincas e de paso xa se desfacían do lixo”.

El último descubrimiento tuvo lugar precisamente el pasado fin de semana cuando un voluntario se topó con una cinta de cassette del cantante malagueño de flamenco-pop Tijeritas. En concreto, de la cinta De feria en feria publicada en el año 1988, un casete que ya ha pasado a formar parte de la colección de Vaipolorío, y es que el colectivo no solo retira los desperdicios de Os Gafos, sino que conserva en su museo particular aquellos “tesoros” más especiales.

Xosé Manuel Feijoo cuenta que todo empezó a raíz de las primeras campañas en las que, además de la gran cantidad de basura que recogían en el entorno fluvial, no dejaban de encontrar botellas de vidrio de lo más variopintas: “Hai de todo tipo, dende varios modelos de Coca Cola, da antigua marca Mirinda, de fábricas de gaseosa que xa non existen, de colonias ata unha con menciña no seu interior, que atopamos chea”, afirma Feijoo.

Uno de los integrantes de Vaipolorío sugirió empezar a coleccionar aquellas que fueran más originales o que más llamaran la atención y en la actualidad superan las 300 unidades, todas diferentes.

Poco a poco, con el paso de los años, los miembros del colectivo ecologista decidieron ampliar la colección a otros objetos y así fueron configurando este “museo” de residuos de Os Gafos, cuyas piezas están expuestas en el local de la asociación y que no deja indiferente a la persona que lo visita.

Si bien es cierto que conservan todo tipo de curiosidades, ni la granada de piña ni la mina antitanque se encuentran en la sede del colectivo, y es que según comenta Xosé Manuel Feijoo, “aínda que preguntamos se podían devolvernolas tras comprobar que eran seguras, non foi posible e, se non me equivoco, a día de hoxe a granada de man pode atoparse nun museo do exército en Vigo”.