Mirar al cielo en tiempos de pandemia

Cada año por estas fechas, la Tierra atraviesa el rastro que el cometa Swift-Tuttle dejó a su paso en cada una de sus órbitas alrededor del sol. Y es precisamente en aquella nube de polvo y rocas donde se origina la lluvia de estrellas más esperadas del verano, las Perseidas. Cuando las pequeñas partículas que se desprendieron del cometa rozan la atmósfera terrestre se producen los trazos luminosos conocidos como estrellas fugaces, en este caso, también llamadas las “Lágrimas de San Lorenzo” y cuyo pico máximo se espera para la madrugada del 12 al 13 de agosto.

Aunque se podrán disfrutar en su máximo esplendor en las noches de mañana y hasta el próximo sábado 14 de agosto, un año más no será posible hacerlo en el observatorio astronómico de Cotobade, que mantiene desde el año pasado canceladas todas las actividades en la cúpula canceladas debido a la situación de emergencia sanitaria.

Tras dos décadas dedicándose a la divulgación de la astronomía, la pandemia del COVID-19 ha supuesto un punto de inflexión para la Asociación Astronómica Sirio que, por segundo año consecutivo, “por seguridade e para garantir a saúde”, mantiene en su calendario de actividades de verano escasas citas para el público general, coincidiendo además con el décimo aniversario de puesta en funcionamiento del observatorio.

Visitas guiadas canceladas

A la hora de analizar cómo ha repercutido la pandemia en el funcionamiento del centro de observación, el presidente de Sirio, el astrónomo David Filgueira, explica que, por una parte “a cancelación das visitas guiadas na cúpula, así como as diferentes actividades que organizabamos tivo como consecuencia a perda dalgúns socios, xa que tivemos que suspender practicamente todas as nosas actividades porque non queriamos asumir riscos innecesarios”.

Por otra parte, el presidente de la entidad comenta que la principal razón de ser del observatorio es la divulgación de la astronomía entre el público general y el hecho de llevar dos años sin realizar visitas guiadas en la cúpula situada en los montes de Cotobade “supón un freo moi importante, porque ao final o observatorio está concebido como un recurso público para o desfrute de todas as persoas que se interesen e queiran achegarse a el”.

En este sentido, David Filgueira indica que la Asociación Sirio tenía claro que “agora mesmo pesa máis a saúde que a divulgación e o único que estamos facendo son algunhas actividades puntuais con algún concello, sempre en exteriores, nada na cúpula, e algunha actividade interna cos nosos socios, ao igual que o resto de asociacións”.

Sin tener en cuenta el paréntesis que la pandemia supone para la entidad, el presidente de Sirio explica que las más de dos décadas que llevan en activo, el balance solo puede ser “positivo”. A este respecto, David Filgueira afirma que “dende que comezamos sempre fomos a máis. Cada vez xerouse máis interese entre a poboación, o número de actividades era cada vez maior no observatorio, así como a afluencia, posto que nos chegaban persoas procedentes de distintas provincias e de fóra, que planeaban unha parada na cúpula ou pais cos rapaces, porque deran no colexio os planetas e querían profundar neste eido científico”.

A pesar de la reducción de actividad debido a la pandemia del COVID, su pasión por la astronomía no la han perdido y esperan retomar las actividades cuanto antes, pero de momento recomiendan a los pontevedreses que estas noches se acerquen a puntos de la comarca con poca contaminación lumínica para disfrutar de uno de los espectáculos más bellos que regalan las noches de verano. Filgueira señala que las personas interesadas en disfrutar de las Perseidas pueden desplazarse a cualquier monte de la comarca o a puntos más próximos a la ciudad como el Lago Castiñeiras e incluso a la zona del campus de Pontevedra.

La grave amenaza de los parques eólicos

Si bien es cierto que el observatorio astronómico de Cotobade ha visto limitada su actividad con motivo de la crisis sanitaria, existe otra amenaza que desde la Asociación Astronómica Sirio considera “máis grave”, y es la proyección de varios parques eólicos en la zona.

Recientemente, la entidad presentó las alegaciones correspondientes para evitar la construcción de los mismos y tras analizar los diferentes proyectos, David Filgueira comenta que “estamos falando de muíños que rondan os 200 metros de altura no seu punto máis alto e que algúns estarían situados a medio quilómetro do observatorio, de maneira que isto suporía unha importante obstrución á hora de levar a cabo as observacións astronómicas. Se xa a veces nos limitan as árbores ou os outeiros, cando máis un obxecto destas dimensións”.

Por otra parte, Filgueira hace referencia a la contaminación lumínica que implicaría, ya que según asegura, “ao ter que cumprir unha normativa de seguridade para o tráfico aéreo, os aeroxeneradores contarán con luces de determinada potencia que tamén terían o seu impacto. Ao igual que o movemento das aspas, pois as turbulencias que xeran no aire interferirían na calidade do que estemos contemplando”.

Al margen de que la construcción de los parques eólicos podría suponer el cierre y la reubicación del observatorio de Cotobade, Filgueira no puede evitar afirmar que “o peor é a grave ameaza que supoñen para os nosos montes”.