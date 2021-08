El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, pidió la intervención de la Fiscalía ante los actos de “violencia premeditada y planificada contra la ciudadanía de Pontevedra y sus máximos representantes”, desarrollados por trabajadores de Ence durante el pregón de las fiestas del pasado sábado. El regidor y otros miembros de la corporación municipal salieron escoltados por la Policía Local hasta una cafetería próxima al lugar donde se celebraba el acto, mientras trabajadores de Ence les increpaban y arrojaban objetos, tras saltarse un cordón de seguridad.

La Policía Local también está estudiando las imágenes y las pruebas de lo ocurrido el pasado sábado en la Alameda de Pontevedra, para presentar las denuncias que correspondan. “Pero creemos que la Fiscalía debe actuar de oficio”, añadió ayer el alcalde.

Lores también recriminó a concejales y responsables del Partido Popular que apoyasen estos actos de violencia contra la corporación municipal, vistiendo el chaleco de Ence inmediatamente después de que se produjesen estos actos violentos, por lo que instó al Partido Popular a pedir disculpas “a la corporación, a este alcalde y a toda la ciudadanía” por apoyar esta acción. Citó entre estos responsables del PP a Pepa Pardo, Pablo Fernández, o Silvia Junco, “entre otros, que todo el mundo pudo ver, también en los medios de comunicación”.

El primer edil solicita a los responsables de estos actos de protesta que “paren la violencia” y que “pidan disculpas a la sociedad pontevedresa, porque es la última responsable de esta situación”.

Partido Popular

Respecto a la reacción de responsables y concejales del Partido Popular, Lores afirmó que “como alcalde nunca pensé que miembros de la corporación avalasen estos actos de violencia contra la propia corporación municipal y su alcalde”.

En respuesta a esta acusación, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Pontevedra, Rafael Domínguez, declaró que “basta ya. Yo y el Partido Popular condenamos cualquier tipo de violencia”.

El portavoz del PP de Pontevedra contestó en la mañana de ayer al alcalde, afirmando que los hechos fueron fruto de “una situación desesperada de 500 familias, que se ven en el paro por culpa de una decisión que es Lores. El señor Lores lo único que quiere es desviar la atención de esas 500 familias que se van al paro, que a lo mejor no van a poder pagar la hipoteca o no pueden dar estudios a sus hijos, esa es la realidad ”, subrayó el portavoz popular.

Rafael Domínguez destacó que “yo condeno cualquier tipo de violencia y si hay un responsable es el señor Lores, que ha puesto a estas familias en la calle”.

“Desviar la atención”

“Yo no tengo nada que ver con estas cosas, es un intento desesperado del señor Lores y es un triste intento de desviar la atención”, reiteró el portavoz popular.

Sin embargo, Miguel Lores indicó en una comparecencia pública que no hay ninguna duda sobre el apoyo ofrecido por el Partido Popular a la protesta del pasado sábado y su posterior violencia, al existir imágenes, publicadas ya en los medios de comunicación, de los miembros de la corporación municipal del PP con los chalecos de Ence, tras los actos de violencia o en el momento en el que se estaban produciendo. “No fueron uno, ni dos, ni tres. Fueron varios miembros de este partido, formando parte, algunos de ellos, de la Ejecutiva del Partido Popular de Galicia”, recordó.

Y respecto a quienes desarrollaron el acto de boicot a la lectura del pregón de Violeta Mosquera, Lores manifestó que “nunca pensé que iban a impedir hablar y menos todavía pensé que iban a llegar a la agresión física, algo que es en todo caso injustificable”.

“Fracaso estrepitoso”

El alcalde nacionalista insistió en que la situación que atraviesa Ence es “resultado de un fracaso estrepitoso de la empresa y del PP, resultado de su incompetencia, porque hace 32 años que saben que la concesión remataba en 2018 y que por lo tanto si querían seguir produciendo en la comarca de Pontevedra o en Galicia tenían de buscar alternativas y, en vez de buscarlas, lo que hicieron fue intentar engañar, en primer lugar, los trabajadores y, en segundo lugar, la ciudadanía de Pontevedra, con una prórroga ilegal y saltando la legislación vigente”.

“Hago un llamamiento a la empresa y al PP para que se dediquen a trabajar buscando ubicaciones alternativas a Lourizán”, insistió el alcalde de Pontevedra, tras recordar que la ciudadanía y todas las personas que quieren disfrutar de las fiestas de A Peregrina no son los culpables de la situación legal de esta empresa.

Por último, hizo dos peticiones de manera directa. La primera, “que paren de inmediato la violencia, porque sabemos que pueden pararla si quieren” y que le pidan disculpas a la sociedad pontevedresa, pues son “los últimos responsables de la situación en la que están los puestos de trabajo de la fábrica de Ence”.

Los comités de empresa anuncian nuevas movilizaciones en agosto pero “no nos centramos en las fiestas”

Los representantes de sindicatos y comités de empresa de fábrica y de oficinas de Ence se reunieron ayer para programar las próximas movilizaciones en defensa de la permanencia de la pastera en Lourizán. Tras el encuentro, no se concretó ninguna fecha ni acción determinada, si bien el vicepresidente del comité de fábrica, Modesto Graña, aseguró que “habrá movilizaciones en agosto”. Tampoco confirmaron si serán durante estas fiestas de A Peregrina en Pontevedra o una vez acabe el programa festivo, porque “no nos centramos en las fiestas, la verdad, pero dijimos que habría movilizaciones en agosto y desde luego que las habrá”, aseveró. Los portavoces de la plantilla decidieron que se organizarían actos de protesta durante este mes, una vez que en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra les emplazaron al próximo septiembre para retomar la mesa de diálogo sobre el futuro de la empresa. “Parece que todos están de vacaciones, el mundo está de vacaciones, pero nosotros no tenemos vacaciones”, dijo el secretario del Comité de Empresa Pablo Bacariza, tras la reunión con la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, el pasado 27 de julio. Los trabajadores entienden que estas semanas son decisivas y no pararán en su demanda de una solución al futuro de la pastera pese al parón de la administración pública en este mes. Reclaman que se reúna la mesa de diálogo cuanto antes y mantendrán las acciones reivindicativas al margen de cualquier otro programa. En esta nueva etapa los comités de empresa y de fábrica y los colectivos sindicales quieren ir juntos en las acciones a realizar.