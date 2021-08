La residencia de mayores Soremay, en Pontevedra, volvió ayer a la lista de centros afectados por la pandemia de COVID al detectarse cinco positivos entre los usuarios del centro. Según los datos actualizados por las consellerías de Política Social y Sanidade, publicados por el Sergas en su boletín diario sobre residencias de mayores, estas infecciones son las únicas nuevas que se han registrado en Galicia en la última jornada.

Estos cinco positivos por COVID elevan a un total de 52 las personas afectadas por el virus en las residencias de mayores de la Comunidad, usuarias de un total de diez centros gallegos. Fuera de la lista desde el pasado 29 de julio está la residencia de la tercera edad de Campolongo, tras superar un pequeño brote registrado a medidados del pasado mes.

El centro con más usuarios contagiados es la Residencia Val de Monterrei (Ourense), con 18 positivos; seguida de la Santo Estebo de Perlío de Fene (A Coruña), con nueve; la Residencia de Ribadeo (Lugo), con siete; la Vivienda comunitaria de Alfoz (Lugo), con seis, seguida de Soremay de Pontevedra, con cinco. Le siguen la Residencia Concepción Arenal de A Coruña, con dos; la Bo Día Magnolio de Vigo, con otros dos; mientras que con un usuario contagiado se encuentran la Caser A Zapateira, la Residencia de Chandrexa de Queixa (Ourense) y la DomusVi Vigo.

En cuanto a las residencias de atención a la discapacidad, se mantienen 31 casos de COVID en usuarios, todos ellos en el Fogar e Clínica de San Rafael en Vigo.

Todo ello en una nueva jornada de caída de casos activos en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, que cuenta con 2.109 positivos, 77 menos que el domingo. En la última jornada se registraron 104 contagios nuevos a través de un total de 1.089 pruebas diagnósticas y se tramitaron 181 altas médicas.

Por municipios, nuevo descenso en la capital pontevedresa, aunque algo más ligero que en anteriores jornadas: baja ocho casos, hasta los 637. En Sanxenxo la bajada ha sido de 20 positivos, hasta los 207, mientras que en Poio descendieron tres (109 infecciones activas) y en Marín, seis (168 positivos).

La presión hospitalaria, sin embargo, sube ligeramente, con cuatro pacientes más ingresados en planta, hasta un total de 27, y una persona más en estado grave que permanece en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Montecelo, donde hay siete ingresadas.

Se reanuda la vacunación con casi 5.000 citados

Después de dos jornadas sin programación de vacunaciones masivas en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, hoy se reanudará la inmunización de la población con un total de 4.848 personas menores de 30 años citadas para recibir la primera dosis del suero de Pfizer en el Recinto Ferial de Pontevedra. Ayer no hubo vacunación masiva, pero sí vacunación, con 70 personas convocadas de diferentes edades del turno de repesca para recibir el suero de Janssen en Montecelo y otras cien en el Hospital do Salnés. También habrá programación en los dos centros hospitalarios hoy, con 175 personas mayores de 40 años (también del turno de repesca) citadas para vacunarse con Janssen en Montecelo y otras 54 en el Hospital do Salnés.

AGDSP denuncia falta de previsión en el colapso de la web del Sergas

Tras el colapso de la página web del Sergas en los últimos días –especialmente el pasado sábado– por la avalancha de solicitudes de vacunación de menores de 20 años, para acceder a una de las 25.000 dosis de las vacunas ofrecidas para esta franja de edad, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública envió ayer un comunicado denunciando la poca eficiencia del sistema informático. Entre otras cosas, señala que esta situación es “una muestra más del colapso crónico del sistema sanitario público gallego, especialmente la Atención Primaria, semicerrada desde marzo de 2020”, apuntando que ahora el colapso afecta a las personas que quieren vacunarse para poder acceder a la hostelería, pero también al sistema de petición de citas en Atención Primaria y a la solicitud de certificados COVID. “Resulta inaceptable que el Sergas ofrezca vacunar a las personas jóvenes mediante cita telemática sin disponer de la infraestructura necesaria para hacerlo”, lamenta la asociación, que también denuncia la “falta de planificación de los recursos sanitarios”, así como “los recortes de la Atención Primaria perpetrados por la Xunta desde hace años” y la “marginación de la misma en el proceso de vacunación”. Además, señalan que, junto a todo lo anterior, la “introducción irresponsable de restricciones de acceso al ocio sin disponer de los recursos necesarios para evitarlas explica este nuevo colapso”.