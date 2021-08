El reposo de dos luchadoras ante el mar de Raxó

Esther Ferrero reside en un barrio de León y es la segunda vez que se decide a veranear cerca del mar. Tomó la decisión tras el duro confinamiento del pasado 2020. Carmen Gómez es una conocida emprendedora de Raxó. Tras toda una vida dedicada a la hostelería, hoy es propietaria del Hotel Gran Proa y del edificio de viviendas turísticas Proa en esta parroquia de Poio. Las vidas de Esther y Carmen coinciden en su historia de superación personal y en poder descansar hoy con cierta comodidad en Raxó, donde se han conocido como inquilina y arrendadora de un apartamento turístico.

Esther Ferrero no ha disfrutado de muchas vacaciones en su vida. Ha dedicado la mayor parte de sus 65 años al trabajo, para sacar a su familia adelante, siendo viuda y operaria de una empresa de León que cerró con la crisis de 2007. El duro confinamiento del pasado año, en su piso de una barriada de la capital leonesa, le empujó a pasar unas vacaciones cerca del mar. Lo hace por segunda vez en su vida y ha escogido para ello un pequeño apartamento turístico de Raxó. Carmen Gómez Sanmartín es la propietaria. Como Esther, ha dedicado la mayor parte de sus 74 años al trabajo, desde la pequeña taberna que regentaban sus padres a ser la propietaria del conocido Hotel Gran Proa y el edificio Proa, con viviendas turísticas. Aquí se han cruzado los destinos de Carmen y Esther, dos luchadoras que hoy pueden disfrutar de una merecida jubilación con vistas al mar de Raxó.

Y frente a esas tranquilas aguas de Poio, que ven cada día desde los ventanales de este edificio, ambas comparten retales de dos vidas diferentes pero con emociones comunes. Todo ello con una sonrisa cómplice de satisfacción porque pueden decir que han vencido a algunos reveses de la vida y también al COVID-19, al que van ganando la batalla. Y en esta resistencia al virus no siempre lo han tenido claro, “porque todo lo que ha pasado ha sido terrible”, apunta Esther.

Carmen Gómez, hoy una empresaria, ha crecido profesionalmente a la vez que el turismo en Raxó. Siendo niña sus padres tenían una taberna y ultramarinos donde ahora están las instalaciones del Club Náutico. Era un traspaso, recuerda. Apenas llegaban visitantes en aquellos tiempos y vivían sobre todo de los marineros y sus familias.

Pero ella ya soñaba entonces, junto a su hermano, con tener su propio negocio. “Queríamos abrir un cine en Raxó, en una finca que teníamos junto a la carretera”, explica. La vida llevó a su hermano a asentarse en Estados Unidos y a ella a vincularse definitivamente al turismo y a su tierra. “El pueblo se transformó en poco tiempo, en unos años. Hubo una época en que la gente conocía más Sanxenxo, pero desde hace años Raxó tiene ya sus incondicionales”.

Ya casada con Ángel Agís, su inseparable compañero de vida, compró el solar en el que más tarde levantaría el edificio en el que reside y donde ahora tiene las viviendas de uso turístico. Corría el año 1964 y Carmen transformó la taberna de sus padres en un establecimiento más moderno. “El bar estaba muy bonito. Le pusimos de barra la proa de un barco que nos hicieron por encarga y la gente venía a hacerle fotos”. Así nacía el Proa, hoy convertido en cafetería heladería. No faltaban muchos años para que Raxó comenzara a destacar como destino de vacaciones y las familias llegaran pidiendo alojamiento. Carmen vio la oportunidad de negocio y reservó algunas habitaciones en su vivienda habitual para alojar a los primeros turistas. Fue Ángel Agís quien la animó a levantar el hotel y ella no dudo en ponerse al frente, con ese duende innato que le garantiza la empatía inmediata y esa delicadeza que la define y que transmite a su forma de entender el turismo.

Años yeyés de minifaldas y bikinis sugerentes; gallego, castellano a ritmo de Beatles convertían el Proa en casa de comidas, de huéspedes, en hotel y hasta en una planta de viviendas turísticas; comanda tras comanda, testigo de un peregrinaje de maletas y viajeros que poco a poco se integraban en una lista interminable de amigos.

Así podrían describirse los años del boom de Raxó que permitieron a Carmen y Ángel capitalizarse para levantar el edificio en el que ahora tienen viviendas de uso turístico. Y a pesar de que la salud le echa un pulso diario a Carmen Gómez, no le falta una sonrisa para recibir a sus huéspedes.

Le confiesa sin rubor a Esther Ferrero que nunca fue a la playa, que visitó las Cíes por primera vez hace tan solo dos años y que recomendó muchas veces a los turistas conocer Ons, pero ella esperó a jubilarse para acercarse a la isla.

Carmen sabe como nadie que el turismo y la hostelería son sinónimos de sacrificio y de trabajo, por eso entiende que solo uno de sus cuatro hijos haya optado profesionalmente por este sector. “Mientras todos están de vacaciones a nosotros nos toca trabajar y aquellas jornadas tan largas nos pasan ahora factura en la salud”, explica.

A pesar de los achaques Carmen sigue muy pendiente de la evolución del sector. En cuanto la Xunta aprobó el decreto que obligaba a la regularización de las viviendas de uso turístico, las dio de alta. Y tras la pandemia y el parón del verano pasado, este año renovó totalmente sus apartamentos, para hacerlos más funcionales, cómodos y atractivos. “Antes la gente no era tan exigente; querían estar cerca de la playa y eso era lo que importaba. Pero cada vez el visitante es más exigente y es bueno para Raxó que los alojamientos del pueblo se modernicen y ofrezcan calidad. Pasa lo mismo en el hotel, hay que renovar constantemente”, explica esta veterana empresaria.

A Esther Ferrero la reforma le convence. “Yo estoy encantada de estar aquí. El apartamento es cómodo y muy práctico. Me acerco a la ventana y es como si estuviese ya en la playa. Me alegro mucho de haber venido”, afirma.

Le costó decidirse a salir del barrio de León en el que reside desde hace aproximadamente 20 años, más o menos el tiempo que pasó desde que un tren sesgó la vida de su marido y cambió radicalmente la suya, dejándola en una estación en la que no existía la alegría de otras vacaciones. Dos hijos menores, un padre enfermo, un trabajo truncado por la crisis de 2007, una larga lucha contra el aparato burocrático de la administración para lograr que le reconocieran la pensión a la que tenía derecho y muchas lágrimas que resbalan por las mejillas de Esther al recordar. Pero no hay nada que el tiempo no cure y exactamente 20 años después de una vida de superación y tras una pandemia que llevó a Esther a pensar que nunca más saldría de León, de nuevo vacaciones a la orilla del mar, el mismo mar que Carmen escucha cada mañana al despertar.

Los peores momentos han quedado ya atrás y tanto Esther como Carmen disfrutan ahora de un merecido descanso, como inquilina y arrendadora, de este destino turístico ya con nombre propio dentro las Rías Baixas. Uno de esos en los que verano tras verano se reencuentran visitantes y lugareños y durante poco más de un mes la convivencia se estrecha.