Los comités de Ence se reúnen para concretar más movilizaciones conjuntas tras el boicot al pregón

Según explica el vicepresidente del comité de fábrica, Modesto Graña, esta unión entre colectivo de oficinas, fábrica, empresas auxiliares y forestales se comenzó a fraguar hace un par de semanas en una reunión en la que trataron medidas de actuación conjuntas. “Oficinas centrales puso las suyas encima de la mesa y nosotros las nuestras, ninguna se determinó más que la próxima, que era la del pregón. Lo demás está por determinar”, explica.

Esta unión nace como una petición de los propios trabajadores en una asamblea para informar a la plantilla de la situación jurídica, que, entre otras cosas, solicitaba la unión sindical para ir de la mano y buscar una soluciones.

Graña recuerda que la de ayer, fue una manifestación anunciada por oficinas que acordaron mantenerla para afianzar esa unidad sindical. “Nuestra pretensión no es otra que dar visibilidad a nuestros conflictos en defensa de los puestos de trabajo. Se desenvolvió de una manera un poco frustrante y desesperante por la situación en la que nos encontramos los trabajadores. Se vivieron momentos de tensión y totalmente espontáneos, pero donde no se lamentó ningún tipo de agresión física. El momento de mayor tensión fue cuando el alcalde tomó la palabra y fruto del nerviosismo la gente perdió un poco los papeles”, explicaba un día después.

Esa espontaneidad llevó a momentos de gran tensión, especialmente cuando los trabajadores se enfrentaron a un grupo de vecinos que se manifestaba en contra de la pastera.

“Ese colectivo de personas determinado estaba en medio del pregón y anteriormente al momento en el que la corporación se resguarda se dirigió a nosotros con insultos y amenazas mientras nos manifestábamos en un lateral. Todo estaba controlado hasta entonces, cuando esa gente se dirigió a la zona de la cafetería con amenazas, se perdieron los papeles y quedó en agresiones verbales. No es casual, sabemos que la movilización estaba anunciada y tomaron la decisión de ir”, explica.

Además, según informó el Concello, uno de los músicos de la charanga que tocaba en el pregón, resultó afectado por uno de los petardos que tiraron los trabajadores.

Sobre esto el comité insiste en que “fue algo casual y no intencionado”. “Espero que esa persona se encuentre bien, no fue premeditado ni mucho menos”, añadió Graña.

Estos altercados sumados a el hecho de aguar el inicio de las fiestas a los vecinos en un año tan complicado, hicieron que, según pudo saber FARO, algunos trabajadores no estuvieran de acuerdo con la imagen que se dio de la plantilla.

En este sentido, desde el comité de fábrica reconocen que “la espontaneidad siempre trae en consecuencia errores y tenemos que mejorar esos errores. No creo que haya nadie que se arrepienta de lo que se programó, no de lo que aconteció. Hay que diferenciar una cosa de la otra”, subrayan.

“Hay mucha frustración. Tenemos un plazo definido de entre unos meses o año y medio y no se nos presenta ninguna solución. La gente está muy nerviosa y eso a veces nos lleva a tomar acciones no controladas”, apuntan.

Mesa de diálogo

Pese a todo lo ocurrido, desde el comité de fábrica quieren recordar que el motivo de esta asociación entre colectivos es “buscar la reunión de esa mesa de diálogo, buscar responsabilidades, que tienen que ser por parte de la Xunta de Galicia, el Gobierno central y la empresa”.

Señalan que la Xunta “ya cambió de opinión tres veces desde que salió la sentencia. Primero hablaba de traslado, luego que se podían montar dos plantas posibles en Galicia y ahora dice que no hay reubicación posible”.

Sobre el Gobierno central, denuncian que “todo son muy buenas palabras con ese diálogo y mediación para la mesa, pero llevamos cuatro meses muertos. Necesitamos premura porque los plazos son muy cortos. La señora Ministra nos dijo que hasta 2033 podríamos tener plazo y una vez se vio la sentencia ya no hay ese plazo y no tenemos tiempo. O nos sentamos todos a arreglar esta solución o nos vemos todos en la calle”. De igual modo recuerdan que en la última reunión con la subdelegada de Gobierno, Maica Larriba, esta les concretó que la reunión tendría que ser en septiembre. “Entendemos que tengan que estar de vacaciones, pero no entendemos esa prontitud en los acontecimientos”.

Sobre la empresa critican que “todo son amenazas”. “Que se va a Brasil, Portugal, ahora hablan de ampliar Navia, (Asturias) pero los trabajadores no entramos en ninguno de esos planes. Lo único que nos encontramos son amenazas políticas y empresariales y así estamos nosotros”, apuntan.

La pregonera: “Lo de venir a hacer ruido, bueno, pero la violencia está injustificada”

La mayor afectada por el boicot fue la pregonera Violeta Mosquera. Confiesa que la manifestación fue “bastante peor” de lo que imaginaba y eso le habían avisado del asunto. “Vi a gente muy enfadada utilizando unas vías que creo estaban del todo desacertadas, porque lo de venir a hacer ruido, bueno, pero la violencia de después me parece totalmente injustificada. Fue algo bastante desagradable”, explica la música que tuvo que salir escoltada. Durante el pregón, intentó “hablar con un poco más de pausa para que no hubiese tanta pérdida de comprensión. Me dio pena porque había muchos alumnos, estaban llorando, otros se tuvieron que marchar porque estaban asustados”, cuenta. Pese a todo se quedo contenta “porque si quisieran liarla no hubiera sido posible que yo dijera nada”. “Entiendo que cada uno defiende su lado de la historia, pero la violencia deslegitima cualquier mensaje. Creo que se han hecho un flaco favor, además. Pero bueno, habría que estar también ahí, es un tema complicado”, sentencia.

El músico de la charanga afectado por un petardo está en perfecto estado

Tras lo ocurrido en el pregón de las fiestas el Concello informaba de que uno de los músicos de la charanga, Galifunk Brass, había resultado herido del tímpano con uno de los petardos, sin conocer la gravedad. Según explicó el grupo a FARO, no tuvieron que lamentar tal consecuencia. La banda explica que ocurrió antes de tocar , cuando uno de los petardos que lanzaron los trabajadores cayó cerca de ellos. Entonces, uno de los músicos comenzó a encontrarse mal, aturdido y con dolor de cabeza, aunque fue un malestar momentáneo. De hecho, Galifunk Brass, confirmó que ayer ya se encontraba perfectamente. Además lamentan lo sucedido ya que se encontraban trabajando y trataron de ser lo más profesional posible. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, tampoco quiso hacer declaraciones ayer sobre lo ocurrido en el pregón. Unos actos que condenó el mismo día la concejala Carme da Silva, que anunciaron que valorarán acciones legales.