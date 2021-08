Violeta Mosquera: “Sed más niños. No tengáis miedo de aprender cosas nuevas”

Revolucionaria en cada palabra, valiente y fuerte. Así se presentó la pregonera de las Fiestas da Peregrina 2021, Violeta Mosquera. Junto a una intérprete de lengua de signos y avisando antes de comenzar de que hablaría en femenino para referirse a todos, la batería de Bala prometía un pregón, cuanto menos, inclusivo.

“Vaya belén montáis, da gusto”, comentó Violeta tirando de humor ante el alboroto que había a su alrededor. La docente de Estudo Bonobo comenzó alabando a la Boa Vila y su buena gente que acogieron a esta lucense que ahora siente la ciudad casa.

“Desde lo primero momento estuve enganchada a la vida cultural de la ciudad. Pontevedra es mucho. Pontevedra es cultura, es diversidad. Es una ciudad contenta y práctica, sin complejos. Está concebida para la gente, para el uso y el disfrute”, admiró recordando sus años universitarios.

Tampoco le faltaron palabras para las más pequeñas, haciendo referencia al alumnado de Estudio Bendodo. Reivindicó que la villa es la ciudad de los niños, “quizás a las niñas es a quién más les tengo que agradecer. Esas criaturas puras y contentas me enseñan más de lo que me enseñan la mayoría de los adultos”, reivindicó. “Sé que un pregón no es espacio para consejos, pero si queréis uno, ahí va: sed más niños. No tengáis miedo de aprender cosas nuevas, de expandir horizontes, no dejéis por hacer cosas de las que tengáis ganas, que no os importe errar. Dejad los perjuicios de lado, divertíos. Descubrid cosas”, añadió.

Violeta continuaba entre aplausos frente a los pitidos de los trabajadores de Ence y hacía referencia a la protesta animando a los vecinos a ir al concierto que dio por la noche en Campolongo para escuchar “ruido de verdad”.

Entonces, la música aprovechó la ocasión para “dar un poco de caña” y hablar sobre política. Más allá de instituciones, Mosquera trató la política común: “Entendamos por política la gestión de lo corriente. La gestión de la comunidad”. “Al final estamos todas conectadas. Eso significa que el problema de tu vecina va a acabar siendo el tuyo. Así, si cuando ves a tu vecina en problemas, intentas ayudarla, cuando te pase a ti el mismo ya vas a tener dos cosas seguras: ayuda y experiencia. Por eso es tan importante crear comunidad”, defendió.

Así puso sobre la mesa temas tan importantes como el COVID, la salud mental o el feminismo. Incidió especialmente en este último y quiso dar las gracias por la oportunidad de dar el pregón siendo joven, de fuera, artista y mujer.

“Ser mujer sigue siendo mucho más difícil para casi cualquier cosa. Y en mi caso no fue distinto. Nos os hacéis la idea de cuántos impedimentos encontré en mi camino como música, cuántas veces me dijeron que dónde iba a ir yo tocando la batería. De cuántas veces dieron por hecho que era a chica de alguno músico cuando llegaba a tocar a una sala, o cuántas veces atribuyeron mi éxito a la cuota de género. Eso pasa y sigue pasando. Tomemos conciencia de lo difícil que sigue siendo combatir el patriarcado y los roles de género. El feminismo es, a día de hoy, una obligación moral”, relató.

Por último rompió una lanza a favor de la cultura y quiso invitar a los pontevedreses a “disfrutar, con cabeciña, de toda la oferta cultural que ofrece la ciudad”. “Nunca fue fácil la vida de feriante que llevamos los artistas, pero fue un año muy complicado. Y no solo me refiero a los músicos: también a todas aquellas que están debajo o detrás de un escenario y permiten que estos eventos salgan adelante: promotoras, técnicas de son y luz, montadoras de escenarios, la gente del teatro y de las artes escénicas en general. Esta gente lleva más de un año sin apenas poder trabajar, no debemos olvidarnos de ella”, señaló.

Así, con un brindis sin bebida “por la alegría, por la fiesta y por el disfrute” reivindicó salud y república para dar la bienvenida a las fiestas. Unas fiestas, de nuevo, atípicas, pero no por ello menos especiales.