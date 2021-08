El gobierno local de Marín anunció ayer que el próximo mes se iniciarán las labores de rehabilitación de marcas viales en calles del casco urbano, un proyecto que se enmarca en el programa de intervenciones en vías públicas, para mejorar el espacio urbano.

La actuación, en la que se invertirán 26.594,51 euros, consistirá en el repintado de marcas viales del pavimento de la calzada, dado el importante deterioro de la pintura que se puede ver la simple vista a causa de la rodadura de los vehículos, mermando su visibilidad y, en consecuencia, suponiendo un problema para la seguridad vial y la ordenación del tráfico.

Por otra parte, esta actuación permitirá corregir los casos donde la señalización existente no se ajuste a la normativa. El plazo de ejecución será de dos meses y comenzará en torno a principios de septiembre, teniendo siempre en cuenta las condiciones climatológicas.

Las calles que se beneficiarán de este proyecto de repintado serán Lameira, avenida de Ejército y Marina, intersección de la Rúa do Forte con Avenida Ejército y Marina y Rúa Lameira, rúa do Forte en su totalidad, enlace de Rúa do Forte con Tiro Naval Janer y de la avenida de Ejército y Marina con Rúa Tiro Naval Janer y Rúa da Ponte.

También se incluyen la calle Serafín Tubío, entorno de Praza de España, Rúa da Ponte, enlace de Rúa da Ponte con Rúa Doutor Touriño Gamallo, rúa Doutor Touriño Gamallo, Concepción Arenal (junto al parque Eguren y hasta su enlace con la Rúa Carballiño, Rúa da Estrada, Méndez Núñez, Vidal Pazos, enlace de Rúa Méndez Núñez con Concepción Arenal y República Arxentina, esta calle y su enlace con Rúa de Quevedo, además de las calles de O Carballiño y José Trasande.