El día 8 de agosto de 1954, inicio de la semana grande de las Fiestas de la Peregrina, se inauguró en el salón noble del Ayuntamiento una exposición de retratos al óleo dedicada a “Gente Conocida”. Una muestra preparada con mimo por Enrique Barreiro Vázquez en su faceta menos conocida de pintor, amén de extraordinario fotógrafo. El retrato que dio más que hablar entre aquel conjunto variopinto no fue otro que el de Doña Sagrario, el personaje más estrafalario que conocieron los pontevedreses de aquella, parafraseando a Rafael Landín.

El testimonio gráfico más antiguo sobre aquella mujer atribulada se remonta al año 1929. Entonces el joven Ventura de Dios, inseparable de su amigo Alejandro de la Sota, esbozó un pequeño dibujo suyo en una muestra conjunta sobre gente popular y reconocida. Doña Sagrario aparecía de espalda, vestida de marinero y adornada con una boina, a la última moda francesa. Muchos años después, el pintor Marcial Pantín, marido de la conocida poetisa Aurora Vidal, también realizó una caricatura suya.

Muchísimas horas, y mil y una consultas a propios y extraños, perfilan los gruesos trazos de este retrato periodístico. Su vida estuvo rodeada de cierto misterio, hoy difícil de clarificar en la memoria colectiva por el paso del tiempo.

En pocas palabras, Doña Sagrario fue una mujer completamente trastornada y digna de piedad, que nunca hizo mal a nadie y que malvivió casi siempre triste y sola. Por su aspecto físico, de cara pintarrajeada y vestimenta grotesca, daba miedo a los niños y despertaba las chanzas de los adolescentes, que ella soportaba estoicamente sin un mal gesto.

Carmen Fontoira Peón, que fue vecina suya, recordaba muy bien su copete de crepé en el pelo, los vistosos bodoques de sus medias zurcidas y su traje rojo chillón, con volantes y zapatos a juego, para pasear los domingos por la Herrería, además de sus coloretes rojos sobre un maquillaje blanquecino.

Andaluza de nacimiento, parece que malagueña por más señas, llegó a Pontevedra hacia los años veinte a causa de un mal de amores en su juventud, que arruinó por completo el resto de sus días, y aquí vivió hasta su fallecimiento, ya mayor, hacia principios de los años sesenta.

Hoy existe concordancia plena sobre su gran frustración amorosa como motivo de su perturbación, pero no sobre la causa del mal. Unos sostienen que su novio, al que quería con locura, murió accidentalmente; otros cuentan que alguien muy cercano le arrebató el cariño de su amado; y otros dicen incluso que tuvo un hijo de soltera y durante el embarazo mataron a su novio en la guerra de Marruecos. A estas alturas, cualquiera sabe que ocurrió de verdad.

Los testimonios recogidos también coinciden en señalar que pertenecía a una familia de buena posición, dato corroborado por su educado comportamiento; y explican su llegada a Pontevedra para poner tierra de por medio, aprovechando un destino de su padre, jefe de carabineros para unos y militar de alta graduación para otros. Tampoco hay conformidad al respecto.

Solo Lulú Vázquez, que recuerda bien a Doña Sagrario, asegura que su padre fue magistrado, Lobeira de apellido. Pero esta tatarabuela que es memoria colectiva de Pontevedra a sus 111 años muy bien llevados, a veces se confunde sin quererlo. Más verosímil resulta otra afirmación suya de que su padre, el odontólogo Tito Vázquez Lescaille, puso a Doña Sagrario una dentadura postiza sin cobrarle una peseta. Y de su falta de adaptación vino su peculiar forma de hablar, como silbando cada palabra, con la boca casi cerrada.

Fuera quien fuese su familia, vivió malamente de una paguita muy escasa a la muerte de su progenitor en la buhardilla de una casucha ubicada en el número 7 de la calle Don Gonzalo, con entrada por la calle de las Ánimas.

La mentada Mª del Carmen Fontoira, esposa de Juan Rodiño Escudero, propietario de la paquetería situada frente a su buhardilla, contó a su hija antes de morir que durante un tiempo Doña Sagrario recibía comida a diario en su casa que procedía de algún acuartelamiento militar. Ese recuerdo guardaba ella en su buena memoria, aunque sin precisar su procedencia exacta.

Esa casita hoy semi abandonada, acogía a la tía Peregrina, una anciana que “comía como un gorrión y gastaba como un ermitaño”, según Amancio Landín. A decir de éste, “practicaba la caridad de su compañía con una señora desequilibrada que ocupada el piso abuhardillado”, que no era otra que Doña Sagrario. Al parecer, la casa perteneció al padre de aquel, Prudencio Landín Tobío, y ambas se hacían compañía de alguna manera.

Por su cercanía a la casona de la familia Sobrino -después ocupada por el colegio Los Cerezos”-, encontró en su seno muy buena acogida. Aquello resultó para ella lo más parecido a un hogar, según diversos testimonios.

Al otro lado de la calle de las Ánimas estaba el ultramarinos La Palma Real, donde ella adquiría los alimentos básicos para su manutención, pero siempre en pequeñas cantidades por un real. Algunas niñas del barrio corrían allí para verla comprar de cerca, con la esperanza de escucharle alguna conversación que raramente se producía.

Un testimonio algo maledicente, pero en cierto modo verosímil, asegura que Doña Sagrario se vestía de sirvienta uniformada para comprar a cuenta por mandato de una imaginaria señora en Beledo, el ultramarinos de los Soportales más celebrado por la excelente calidad de sus productos. Luego, se ganaba la condonación del gasto por parte de sus orondos propietarios susurrando aquello de “borrón y cuenta nueva”, que se decía comúnmente.

Ella fue una “pobre vergonzante”, a mucha honra. Jamás pidió nada, porque su orgullo no toleraba la mendicidad; pero aceptó de buen grado cuanto recibía de tapadillo en un gesto de cariño, sin herir nunca su dignidad.

Doña Sagrario frecuentaba, por ejemplo, la pastelería cercana de la calle Manuel Quiroga, porque sabía que contaba con la deferencia del propietario. “Pase, que ya tengo listo su pedido”, le decía muy solícito Pepe Prieto cuando llegaba hasta la puerta, al tiempo que le entregaba una bandejita sin cobrarle nunca. Algunas veces, ciertas clientas se empeñaban en pagar los pasteles de Doña Sagrario en señal de misericordia cristiana.

También Paquito, el camarero del Saboy, contó poco antes de morir el trato preferente que tenía en aquel mítico café por orden de su propietario, el bueno de Luís Baamonde. “Ella venía a merendar de vez en cuando, y siempre me decía sonriente: Paquito, ¡que bueno está el chocolate!. Era Chaparro, muy rico. Y don Luís me decía que le pusiera también un croissant que yo traía de La Estrella de Viena, todo de forma gratuita”.

Sabino Torres, último hijo predilecto de esta “ciudad pijotera” con Doña Sagrario, no quiso irse de este mundo sin dedicar su particular homenaje literario a la bella Helenes, sus personajes, sus calles y sus lugares. Ese librito entrañable incluyó un “cariñosísimo poema” en memoria de aquella pobre señora

“Me la topaba siempre -decía su parte final- / y la seguía despacio, muy atrás. / Contemplaba sus años, / sus arrugas, / las viejas pinturas, / aquellos estrafalarios trajes / y el andar tímido, / de pasos diminutos / que al andar dejaban en mí / una emoción profunda…./ Caminaba tras ella / y con el pensamiento / la besaba en los labios”.

El retrato al óleo de Enrique Barreiro

Ni la sutil belleza de Lidia Suris. Ni el notable encanto de Marina Fonseca. Ni el prometedor notario y registrador Pío Cabanillas. Ni el benemérito galeno José Cuiñas. Ni el respetado arcipreste don Lino García. Ni siquiera el augusto, orondo y apreciado cardenal Fernando Quiroga Palacios…. Doña Sagrario resultó en aquella muestra de gente distinguida y pudiente, algo así como una especie de verso suelto que no casaba con nadie. Ella había sido la única invitada por Enrique Barreiro a posar en su estudio. Los demás personajes habían pagado un precio considerable por sus lustrosos óleos. A Doña Sagrario, en cambio, tuvo que pedírselo con suma delicadeza y parece que accedió gentilmente, tentada en su coquetería y convencida de la buena fe y seriedad del retratista. Como si supiera que estaba posando para la posteridad, Doña Sagrario lució su versión menos grotesca, aunque sin renunciar a sus mejores galas. Al menos, así la vio o quiso verla el artista en su óleo: La cara maquillada, pero sin sobrecargar el colorete habitual, destacando unos ojos expresivos y una media sonrisa a lo Mona Lisa. El flequillo sobre la frente, con dos prendedores en la parte alta de su cabello rubio haciendo una honda con su crepé habitual. Un collar de tres vueltas sobre el cuello y unos pendientes a juego. Un traje color hueso de encaje de puntillas, con anchos tirantes, adornado en su conjunto con una cinta intercalada de seda amarilla. Y tocada con un colorido chal que cubría su hombro derecho y dejaba al descubierto la otra parte del pecho, así como su brazo izquierdo. Sobre un fondo oscuro, Doña Sagrario aparecía de medio cuerpo, echada un poco hacía delante y algo ladeada, quizá para resaltar su parte buena. Ni que decir tiene que aquella exposición considerada un plato fuerte de la programación cultural de las Fiestas de la Peregrina de 1954, resultó muy visitada por los pontevedreses. El artista recibió la aquiescencia general e incrementó la clientela de su estudio en la plaza de la Estrella. Su hijo Enrique aún tiene un vago recuerdo de aquel posado tan especial, y está convencido hoy de que el retrato de Doña Sagrario fue el mejor, porque no estuvo sujeto a ningún condicionante de tipo económico o social; es decir, que no resultó una obra de encargo, y por esa razón su padre dispuso de libertad absoluta para plasmar al personaje a su manera, sin cargar las tintas. Quizá por ese motivo suficientemente explícito, Enrique Barreiro nunca ha querido desprenderse de esa pieza museística, que guarda como oro en paño, pese a las demandas recibidas desde el propio Museo Provincial.