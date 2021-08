Combarro, entre los planes favoritos de la Generación Z

Visitar Combarro, perderse entre sus casas de pescadores y disfrutar de una buena cena. Es uno de los 100 planes más sugerentes para que la Generación Z ligue este verano, según Tinder, la app de citas online más utilizada por los jóvenes españoles. Éstos han superado los confinamientos y las restricciones multiplicando su socialización digital; y esta plataforma se convirtió en la forma preferida de buscar relaciones y amigos, hasta el punto de que en su pico el volumen de interacciones entre miembros se incrementó un 52%.

“Este verano promete ser movido y el turismo local, con la vacunación aún en marcha para la Generación Z, está arrasando en los perfiles de las redes”, destacan desde Tinder, que desde el pasado mes de febrero ha visto “un aumento del 25% en las menciones al verano; del 114% en las de vacuna; y del 14% en las citas en las biografías”, aseguran sus portavoces.

No dudan de que estamos viviendo “un verano de amor”, en el que Combarro se cuela entre las 100 propuestas de la app, a las que también se suma el Náutico de San Vicente do Mar, en O Grove. La sugerencia de Tinder: simplificar las vacaciones desde su plataforma y “qué mejor que alguien autóctono para que te enseñe una playa salvaje o un restaurante escondido. La Generación Z de Tinder prefiere encontrar alguien con quién compartir un buen rato por encima de algo serio”.

Pero si su usuario en vez de dejarse llevar quiere ser quien sorprenda, la sugerencia de la app son 100 rutas por España, los mejores planes para ligar en paraísos naturales, centros culturales, playas, ciudades históricas, jardines botánicos… En el caso de Galicia, la Generación Z apuesta por Combarro y “perderse entre las antiguas casitas de pescadores”, ya que considera que el pueblo marinero “es el escenario perfecto para una primera cita, y si lo riegas con Albariño, diez sobre diez”.

Los planes en Galicia arrancan con un tour por las bodegas de la Ribeira Sacra. La app pregunta a sus usuarios si “hay algo más chic que una cata de vino”, o un paseo por el Pazo de Oca para sentirse “como Emilia Pardo Bazán haciendo sexting en el siglo XIX con Benito Pérez Galdós en el Pazo de Oca”, al que define como “un lugar romántico donde los haya para empezar una correspondencia hot”.

Con todo, una excursión a Cíes para bañarse en la playa de Rodas es el mejor plan en España, según Tinder. La popular aplicación señala a sus usuarios que a la joya de las Illas Atlánticas como el sitio más “caliente” del Estado para tener una cita este verano.

La app incorporó una exitosa función que facilita, básicamente, deslizar la pantalla para descubrir diferentes tarjetas con fotos y elegir entre usuarios de un modo rápido y sencillo. La compañía Tinder estima que su comunidad hace swiping nada menos que 1.400 millones de veces cada día. El pasado día 24, cuando encuestó a sus usuarios, comprobó que masivamente están buscando planes para el verano, entre los que Combarro figura como alternativa de excepción.

El confinamiento y las restricciones han multiplicado la socialización digital de esta generación de jóvenes nacidos entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2010, un hecho constatado tanto por Tinder como por el resto de aplicaciones de citas como Bumble y Hinge.

El pasado mes de junio Tinder implementó un nuevo cambio, por el que se permite subir vídeos cortos de hasta 15 segundos a los perfiles de los usuarios, un paso más para acercarse a una generación, afirma, acostumbrada desde la infancia a vídeos como los de Tik Tok y que, a diferencia de sus mayores que tras conocerse un tiempo optan por rapidez por conocerse en persona, prefiere explorar perfiles afines y disponer de información y conversar antes de la primera cita.

Sin vacuna no hay cita

Aficiones, profesión, lugar de residencia, estilo musical, color de ojos, cómo sería tu amante ideal… “A todas estas preguntas, típicas de cualquier persona que busca pareja, se le ha sumado una que está siendo decisiva en estos tiempos de pandemia a la hora de aceptar una cita: ¿Te has vacunado ya?”, asegura la app AdoptaUnTío.es. Sus estudios señalan que “el 53% los españoles considera casi indispensable que su ligue tenga la misma percepción sobre la importancia de ponerse sus respectivas dosis contra el COVID”.

El interés por la vacuna se pone de manifiesto en que “el 58% de las personas confiesa que ese tema ha sido abordado en las primeras citas o de manera muy reciente con sus respectivas parejas, sin embargo, el 59% asegura que, aunque se trata de un tema muy sensible, no cree que esta divergencia de opiniones pueda generar un conflicto que desencadene en una ruptura”. Así, el 53% de los que se autodenominan “provacuna” no ve ningún problema en salir con alguien que esté en contra de las inmunizaciones masivas; mientras que los “anti” se muestran más receptivos y el 84% tendría un ligue con los que están a favor.