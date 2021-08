La Estación Fitopatolóxica do Areeiro lanza un nuevo aviso sobre la presencia de mildio, y pone de manifiesto que “en la mayoría de las viñas de todas las comarcas ya ha aparecido el pintando, o bien, está a punto de iniciarse”. Además, indican que “dado la frondosidad que hay este año en las viñas, no se prevé que peligre la maduración de las uvas” y recomiendan no tratarlas, salvo excepciones.