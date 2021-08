Indignación vecinal en Combarro por la instalación de una caseta de alquiler de kayaks

“El pueblo no está conforme” con esta instalación, aseguran los vecinos, que se han puesto en contacto vía correo electrónico con el citado Ministerio en busca de una solución que, según consideran, pasaría por cambiar la ubicación de la caseta, moviéndola unos metros. Mientras esperan la respuesta del organismo, no se quieren quedar quietos ante lo que consideran una invasión del espacio público, ya que dificulta el acceso a personas mayores con problemas de movilidad y a personas con diversidad funcional, que solo pueden llegar a la arena a través de la única rampa existente, en la que se ha situado el contenedor para el alquiler de kayaks.

Además, los vecinos denuncian que a 20 metros de la playa da Canteira hay un club de piragüismo con acceso directo al mar, con lo que el servicio para los kayaks y otras embarcaciones ya existe y se debería aprovechar, en lugar de ocupar la zona verde y la única entrada accesible a todo el mundo al arenal.

Según les informaron, la idea inicial era situar el contenedor en la propia playa, pero finalmente un tráiler lo colocó esta misma semana en la citada zona verde contigua a la arena, lo que ha generado, además de las molestias a los vecinos, “contaminación visual” por no estar acorde al entorno en el que se encuentra. Además, los ciudadanos de Combarro recalcan que no hay señalización con boyas en el agua, con lo que estas actividades podrían ser peligrosas para personas que no tengan experiencia en el mar.

Según pudo saber FARO, esta instalación sería algo puntual para el mes de agosto y la empresa que la gestiona organizará actividades en la zona, concretamente rutas en bicicleta por Combarro y Sanxenxo, entre viñedos, arqueología y nocturnas, y también rutas en kayak en Combarro “a la luz de la luna”.