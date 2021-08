Imparable, paulatina e imprescindible, así es la transición del negocio local al mundo online

“En el confinamiento pensaba en la gente que no tenía tienda online y me alegré mucho de haberlo hecho porque además mientras hubo restricciones funcionó bien”, comenta explicando que en verano el tráfico online está más parado. Pese a ello admite, “la web siempre me es rentable, porque, aunque vendas 100 euros, bienvenidos son”.

En Juncal Alimentación, uno de los comercios más tradicionales de la ciudad, vieron esa necesidad cuando clientes veraneantes hacían constantemente pedidos por vía telefónica “quisimos centrar esto en una web y estuvimos formándonos y buscando la forma. Al final nos centramos en el producto gallego, porque tampoco se puede abarcar todo”, explica Roberto Juncal, propietario.

Fidelización

Gracias a la tienda virtual reconocen fidelizar no solo al cliente de fuera, sino también al de la ciudad. “Recibimos pedidos para recoger en tienda física, o para enviar a Pontevedra, también nos preguntan por el chat de la web si tenemos un producto para pasarse a comprarlo más tarde. No hay diferenciación entre cliente online y físico, muchos son duales”, comenta Juncal.

¿Sobre el futuro? Este empresario cree que continuarán creciendo online. “Vino para quedarse, pero se crece lentamente. Hay que combinarlo con la tienda física porque a todos nos da más confianza comprar online de una tienda física, que sabemos que está ahí y se ve un respaldo detrás”, añade.

Otros comercios no tuvieron este paso tan claro y se vieron obligados a “saltar al vacío” en pleno confinamiento. Es el caso de Mepiachi. El problema, explica la encargada, Begoña Miguel, fue que su especialización es la moda de fiesta y entonces todos los eventos estaban paralizados. “No se vendió nada”, reconoce. Sin embargo, cuando sufrían un cierre perimetral y mientras tenían la tienda vacía, comenzaron a grabar un vídeo para redes sociales mostrando productos. Fue un éxito. Desde entonces la clientela les piden más contenido y ha mejorado el tráfico de la web.

Ahora dedican un par de horas a la semana a grabar contenido para redes y aunque reconocen que la tienda online no les reporta muchos beneficios entienden que es un complemento necesario para su negocio y sirve a modo de catálogo virtual.

Tanto que les visitan desde todos los puntos de Galicia tras ver sus trajes porque, eso sí, “no es lo mismo comprar una camiseta que un vestido para una boda, que gusta más probarlo en persona y ver opciones”.

“Una tienda online es como una tienda nueva que abres donde nadie te conoce”

La mayoría de los comercios locales que tienen tienda online contratan servicios externos para su creación y mantenimiento porque entienden que es como otro negocio más, complejo de gestionar para la pequeña empresa. “Una tienda online es como una tienda física nueva que abres en una zona donde no te conoce nadie”, explica Roberto Juncal.

“Tienes que conseguir que la gente pase por delante de tu tienda, entren, vean y quizás compren algo. Porque la tasa de conversión puede ser de un 2% y eso ya es un éxito enorme. Si dos de cada 100 personas que visitan la tienda llegan a hacer compra estás al nivel de las mejores tiendas”, apunta en este sentido. “Nosotros queremos crecer poco a poco, que nos conozcan”, indica destacando que la web es “tu imagen al exterior”. Por ello cree que las claves para el crecimiento pasarán por un trato personal cada vez más asesorado y un comercio multicanal.

“Lo físico y lo online son dos proyectos paralelos”

Jorge González, el responsable de una de las plataformas más comunes de creación de tiendas online, Prestashop, da las claves de este salto del comercio tradicional a lo digital.

–¿Qué problemas han surgido en esta forzada transición a lo online?

–Montar la tienda con un software puede ser fácil, pero se necesita tráfico y eso requiere un plan de marketing digital y muchos proyectos han ido dando tumbos.

–¿Es diferente el cliente de la tienda online y física?

–En algunos casos ha sido como montar un nuevo negocio y en otros es una forma de relacionarse con los clientes. Ahí hay mucho trabajo aún para que sea una forma más de comunicación. En realidad lo físico y lo online son dos proyectos paralelos.

–Después de un año ¿Qué pasos toca dar?

–Una vez se ha montado la tienda hay que hacerla crecer con nuevas funcionalidades como un chat online que reproduce el asesoramiento en tienda. Ahí está el futuro, en invertir en fuentes de tráfico y en atención al cliente para fidelizar.

–¿Qué consejo da al pequeño comercio?

–En digital un proyecto hasta el tercer año es una travesía en la que estás creciendo. No se crece de forma exponencial. Puedes hacer cosas muy rápidas con grandes inversiones, pero eso es a corto plazo. Cuando inviertes mucho, lo que inviertes por cada cliente es superior al valor medio de la vida del cliente en la web y ahí estás muerto. Hay gente que no sabe el coste de adquisición del cliente, hay que medirlo porque además la ventaja del digital es que se puede medir todo.

–También es importante delegar...

–Solo mantener el catálogo requiere un tiempo y es un gran recurso, además de eso el marketing...Para eso se intenta buscar un socio y en la parte operativa y de atención al cliente surge una jornada adicional, dependiendo del volumen de la tienda.