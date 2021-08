“Me hubiese gustado investigar la muerte de Sandra Mozarowsky”

Abogado, detective y perito calígrafo, Carlos Quintia es el autor de la novela “Impunidad”, que presentó esta semana en la Librería Nós de Sanxenxo. La obra invita al lector a profundizar en el crimen, la corrupción y la venganza que se ocultan tras el aparente suicidio de una joven.

–En esta obra usted novela un episodio poco conocido de la Transición…

–Fue muy notorio en su momento pero, claro, estamos hablando del año 1977. De todos modos si alguien tiene interés y entra en Google y pone el nombre de Sandra Mozarowsky podrá encontrar mucha información.

Hizo varias películas de destape y cuando tenía 18 años a las 4 de la mañana se precipitó desde un balcón. Supuestamente fue un suicidio, pero lo cierto es que la chica tenía toda la vida por delante y además estaba embarazada

–¿Quién fue Sandra Mozarowsky?

–Una actriz de destape de la época. Era una joven muy guapa, pequeñita, muy menuda, hija de diplomáticos y creo que había nacido en el Sahara o Marruecos, imagino que cuando su padre estaba destinado allí. Hizo varias películas de destape y cuando tenía 18 años (y hay entrevistas de televisión en donde ella contaba sus planes) a las 4 de la mañana se precipitó desde un balcón. Supuestamente fue un suicidio, pero lo cierto es que la chica tenía toda la vida por delante y además estaba embarazada.

–La teoría del suicidio nunca fue confirmada

–No, para nada. Y no se conoce tampoco la autopsia. Es un asunto que se cerró en falso y parece ser que, como tantísimas otras actrices de la época, tuvo relaciones con el emérito, con Juan Carlos I, entonces rey de España.

–¿Se lo relacionó con el caso?

–Absolutamente. Entonces, claro, había una omertá, una ley del silencio con respecto a la monarquía, que era absoluta. Hoy se sabe que estuvo relacionado con varias actrices del destape, con muchísimas tuvo relación y con Sandra Mozarowsky seguramente también. Si era el padre de la criatura o qué paso a las 4 de la mañana es otra cosa.

–Una versión fue que se había caído cuando regaba las plantas

–Se dijo sí, que había caído cuando regaba las plantas, pero alguien llamó diciendo que eso no era posible porque no había plantas en la terraza y además la barandilla era muy alta. Estamos hablando además de una mujer que, repito, era muy pequeñita, muy menudita, de modo que el accidente se descarta y tendría que ser un suicidio, que ella se lanzara. Todo fue un asunto muy turbio que se cerró en falso.

–¿Fue por lo que pensó que merecía una novela?

–Sí, me pareció que era un buen inicio, como argumento, para una novela negra. Después sigue su curso, tanto los personajes como los demás, y se desvía de ese origen, pero ése es el comienzo y es la búsqueda del investigador, la búsqueda de la verdad de este asunto.

La vida de un detective privado la inmensa mayoría de las veces es muy aburrida y hay que esperar muchas horas, pero aventuras sí que se corren

–Porque está por contar todavía la verdad de esa joven

–Sí, totalmente. Supongo que ya no se sabrá nunca, pero tiene que haber documentación, tendría que haber una autopsia con seguridad y, en fin, se puede distinguir quién se tira de un balcón y a quién tiran desde él. Los cadáveres hablan, dicen los forenses, y es así.

–Es usted abogado y detective ¿le hubiese gustado investigar el caso?

–Sí, claro que sí, me hubiese gustado investigar la muerte de Sandra Mozarowsky.

–¿Es la vida de un detective privado tan interesante como en las novelas?

–No, la inmensa mayoría de las veces es muy aburrida y hay que esperar muchas horas, pero aventuras sí que se corren. No sigues a delincuentes, como hace la policía, sino a personas que están fingiendo una baja o exagerando las secuelas de un accidente, ese tipo de cosas. La vida no es tan interesante como en las series americanas.

Por la caligrafía podemos saber muchas cosas, para empezar si una persona es la autora o no o si es una falsificación o no lo es. La caligrafía no miente

–También es perito calígrafo ¿qué podemos saber de una persona por su modo de escribir?

–Sí, también soy perito calígrafo. En el libro hago referencia a mis tres profesiones, que son esas, y aprovecho mis conocimientos en la novela, no cabe duda. Y por la caligrafía podemos saber muchas cosas, para empezar si una persona es la autora o no o si es una falsificación o no lo es. La caligrafía no miente, y me parece especialmente útil en algunos casos reales que conozco, como peritajes sobre custodias de niños, en donde se ve claramente la percepción sobre los padres.