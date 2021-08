Los campings se encomiendan al sol

La esperanza trata de imponerse al desastre. El crítico contexto económico derivado de la pandemia de coronavirus se cebó de forma inclemente con el sector turístico y, dentro de este, la fracción dedicada al negocio del camping no fue la excepción. Después de un comienzo de temporada prometedor, en el que el alivio de las restricciones sanitarias, el fin de los cierres perimetrales y la apertura de las fronteras con los países vecinos, como es el caso de Portugal, parecían comenzar a hacer realidad los deseos recuperación de del sector, estalló la quinta ola de la pandemia “echando por la borda” cualquier ápice de optimismo.

“Estamos muy lejos de equiparar la cifras de ocupación de antes de la pandemia. De hecho, de cuatro zonas de acampada solo tenemos abierta una”, explica Camilo Besada en representación del Camping Baltar, ubicado en Portonovo. Sólo una leve mejoría puede confirmarse en el sector de los campings con respecto a las cifras registradas el pasado 2020. “Es cierto que con respecto al año pasado hemos mejorado un poco. La pandemia, el miedo al contagio y la incertidumbre paralizaron las reservas el pasado verano, y ahora parece que los turistas se van animando más, aunque para nada hemos alcanzado las previsiones que teníamos”, confirma Sandra Rey desde Camping Suavila, en Punta Montalvo.

Precisamente, este ligero renacer de las reservas vacacionales tiene mucho que ver con el singular papel que ocupa la naturaleza y las actividades al aire libre para una sociedad con temor a volver a vivir enclaustrada, y como medidas para evitar la propagación de los contagios en espacios interiores. “Estamos recibiendo a visitantes que antes acostumbraban a pernoctar en hoteles, pero que por la pandemia sienten más seguridad con el alquiler de autocaravanas o campers”, relatan desde Suavila. Y es que los veraneantes de la era COVID valoran más los espacios propios e individualizados antes que los lugares comunes, una opción que se materializa en el turismo de autocaravanas o en las reservas de bungalows, “los campistas tienen la sensación de sentirse en casa, en un espacio seguro y al aire libre”, explica María Luisa Outón, responsable del Camping Paxariñas, en Sanxenxo. La empresaria secunda la tendencia y afirma que “frente al bajón ocasionado por la COVID y el mal tiempo, el sector de los bungalows es el que más se está moviendo”.

No sólo la incidencia del coronavirus a desatado el pesimismo en los empresarios del mundo del camping, sino que el mal tiempo ha sido “igual o incluso más culpable de la baja ocupación durante el mes de julio”, afirma María Luisa, “los campistas deciden marcharse ante la imposibilidad de disfrutar del sol, el calor y las playas, añade. Por su parte, Camilo Besada indica que “el mes de julio ha sido bastante malo y agosto no empieza mejor”, por ello los empresarios ponen todas sus esperanzas en la segunda quincena de agosto. “Un mes de agosto bueno es lo único que podría hacernos salvar la temporada”, apuntan. En el caso de septiembre, los ánimos tampoco son buenos: “septiembre ha sido siempre un mes flojo, porque los niños comienzan la escuela, y la gente coge las vacaciones principalmente en agosto”, afirman desde el complejo de Paxariñas.

Los responsables de las áreas de acampada sanxenxinas también acusan “un gran aumento en el número de cancelaciones”, principalmente, “desde que la situación sanitaria se desconsoló en julio” indican en Suavila. En el caso del Camping Baltar comentan “no haber notado tanto el fenómeno de las cancelaciones, porque la gente ni siquiera reservó. Llaman, piden información, pero cuando les explicamos las condiciones de restricciones prefieren no concretar el viaje”. En ambos negocios creen que las limitaciones en cuanto a aforos en hostelería o los requerimientos de certificados de vacunación y la obligatoriedad de presentar pruebas diagnósticas negativas para consumo en interiores suponen trabas para los turistas. De hecho, detallan que sus propios servicios de animación y entretenimiento se vuelven, en muchos casos, inviables “tanto por reducciones de aforos, como por las continuas lluvias, que impiden disfrutar de visitas, piscinas o actividades recreativas”, lamentan.

Así, el sector del camping vuelve a quedar paralizado bajo un nubarrón testarudo y persistente, a la espera de que el sol vuelva a iluminar los cielos.

“Hay una leve recuperación, pero no es suficiente”

La campaña festival no comenzó nada mal para la hostelería de Sanxenxo. Según el CETS (Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo) la subida de la ocupación fue de 25 puntos en julio, con respecto al mismo mes del año 2020, y hasta un 75% del total de plazas hosteleras fueron ocupadas. Por tipología de alojamiento, el de los campings fue uno de los sectores más beneficiados, justo por detrás del de los apartamentos turísticos. “Sí que notamos una mejoría con respecto al año 2020, la ocupación ha sido mayor, incluso con restricciones sanitarias., pero es que la campaña pasada fue sencillamente horrible”, señala María Luisa Outón, desde Camping Paxariñas. Sin embargo, los empresarios consideran que las cifras continúan siendo insuficientes. “La situación no está yendo nada bien, si el año pasado era la pandemia la culpable, este 2021 el tiempo es el que no nos está ayudando”, concluyen.