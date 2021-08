Los sanitarios salen a la calle para denunciar que Primaria está "al límite" y bajo mínimos

Los profesionales sanitarios se echaron ayer a la calle para denunciar que Atención Primaria está “al límite” por la sobrecarga que padece desde hace años fruto de los recortes sanitarios, una situación que en la actualidad se ve agravada por el contexto de pandemia que provoca que el personal de los centros de salud esté “bajo mínimos, con presión y estrés, y tan cansados que ya no pueden con el alma”.

Así lo aseguraba ayer a las puertas del Hospital Provincial Carmen Revenga, una de las representantes del sindicato Omega, quien criticó que “desde los despachos se toman decisiones sin conocer la realidad de los centros de salud”. En este sentido, la portavoz sindical afirmó que en el período estival “nos encontramos con que no se cubren ni las jubilaciones ni las vacaciones, de manera que las agendas empiezan el día con 50 pacientes y terminan con 70 o vemos que muchos profesionales inician su jornada laboral a las ocho de la mañana y son las cinco de la tarde y todavía siguen en el centro de salud”.

Revenga apuntó que “la gente está quemada y ya no puede con el alma y aunque esto venimos denunciándolo desde hace tiempo, porque llevan años y años hundiendo a la Atención Primaria, a raíz de la pandemia, especialmente en esta quinta ola, están soportando toda la carga que supone realizar las PCR, controlar los contactos estrechos y seguir atendiendo las Urgencias o a los pacientes crónicos, entre otros”.

En la protesta, convocada por Prosagap, CIG, UGT, CC OO, Omega, CSIF, Satse y Cesm, los sindicatos reclamaron “una mayor inversión en recursos humanos, ofrecer contratos dignos a los profesionales, una mejor planificación y dejarse de tanta gestión y discursos”.

Baltar, en el punto de mira

Si bien la sobrecarga por la falta de cobertura de las ausencias del personal sanitario junto con el mayor volumen de trabajo derivado de la pandemia y de la llegada de turistas a Sanxenxo eran motivos suficientes para llevar a la calle las protestas, las recientes declaraciones del alcalde del municipio, Telmo Martín, en las que acusaba a los profesionales de “hacer política y desatender su trabajo profesional”

A pesar de que reconocen que podrían haber escogido cualquier centro de Atención Primaria, ya que “todos están bajo mínimos y con los profesionales agotados”, las palabras del regidor sanxenxino fueron la gota que colmó el vaso, de ahí que los sindicatos escogieran el centro de salud de Baltar para llevar a cabo la otra gran protesta con la que ayer denunciaron la difícil situación que atraviesa Primaria en el área sanitaria.

A este respecto, Carmen Revenga destacó que “no nos explicamos como no han solicitado los partidos políticos su dimisión, ya que no es de recibo que un político haga esas declaraciones y, sobre todo, después de no haber hecho nada durante tanto tiempo, porque la Atención Primaria ya viene quejándose de atrás”.

Revenga apuntó que uno de los grandes problemas que se da en la zona es la gran afluencia de personas que se da en la época estival en este municipio, así como también zonas del interior, y que “ante la mala gestión de los recursos humanos y la mala planificación conlleva un aumento de la presión asistencial a la que todos los trabajadores están sometidos”.

Asimismo, los portavoces sindicales también alertaron de que como consecuencia del gran volumen de trabajo que están soportando los centros de salud del área sanitaria “se están retrasando citas y puede conllevar retrasos en diagnósticos”.

É necesario que exista unha mobilización masiva en Galicia para defender unha sanidade pública de primeira

Los representantes de los trabajadores insistieron en que es necesario que los pacientes y los usuarios también se sumen a denunciar las situaciones que se están viviendo en los centros de salud y poner hojas de reclamaciones para que la Gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés incremente los recursos humanos. Así, en palabras de Carmen Revenga, “como no hagamos algo pronto, esta sanidad pública tan magnífica que tenemos va a tocar fondo, porque, por ejemplo, cuando en los centros de salud no se coge el teléfono es porque el personal no da abasto gestionando citas, atendiendo a los pacientes del mostrador”, concluyó la portavoz de Omega.

En apoyo a los profesionales, hasta el centro de salud de Baltar se desplazó ayer el secretario general del PSdG-PSOE, Gonzalo Caballero, quien reclamó a la Xunta la convocatoria de 5.000 plazas estables para sanitarios, tras haber reconocido el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, que la situación es “preocupante” en Atención Primaria. Asimismo, Gonzalo Caballero demandó más profesionales para el centro de salud de Sanxenxo e indicó que “é necesario que exista unha mobilización masiva en Galicia para defender unha sanidade pública de primeira e para non permitir a situación tan complexa que está sufrindo na actualidade, especialmente a Atención Primaria”.

Junto con las movilizaciones que tuvieron lugar en la entrada principal del Hospital Provincial y frente al centro de salud de Baltar, cabe destacar que las protestas se hicieron extensivas a los demás centros de salud del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, y los profesionales se concentraron en los centros de Atención Primaria de Lérez, A Parda, Virxe Peregrina, Pontesampaio, Marín, Poio, Caldas de Reis, Cuntis, Moraña, Vilaboa y Soutomaior.