Las Subvencións Ágora 2021 permitirán recuperar cerca de 100.000 metros cuadrados de espacio público para las personas ganándoselo a los coches. Así lo anunció el diputado de Mobilidade e Espazo Público, Uxío Benítez, que dio a conocer que la Xunta de Goberno de mañana aprobará ayudas a 39 concellos de la provincia por valor de más de 2,2 millones de euros para ejecutar proyectos y obras que permitirán incrementar de forma notoria el espacio peatonal existente en las villas y transformar la provincia siguiendo un modelo de calidad urbana.

Acompañado de la presidenta, Carmela Silva, Benítez dio cuenta de las subvenciones, subrayando que la Diputación creó Ágora, una red de acción institucional con los concellos, para valorizar el espacio público como un derecho fundamental de las personas y con el objetivo de poner en marcha políticas de recuperación del espacio público y de obtener resultados cuantitativos de cara a 2023. Para eso, explicó, se pusieron en marcha diversas iniciativas, como la Facultade Ágora de formación técnica, el asesoramiento a los concellos y también las subvenciones de este 2021 para incentivar la redacción de proyectos y ejecuciones de obras siguiendo las filosofías de poner a las “personas primero”.

Las subvenciones Ágora llegarán a 39 concellos de la provincia. Según explicó Benítez, se repartirán 1.550.000 euros entre 31 concellos que solicitaron subvenciones en el Eixo 1 –para redactar proyectos–, recibiendo cada uno 50.000 euros, y 666.682,9 euros en el Eixo 2 –de ejecuciónde obras–, con montantes de hasta 100.000 euros.

En la comarca de Pontevedra se concedieron ayudas en el Eixo 1 a los concellos de Poio, para la recuperación de los entornos tradicionales y la mejora de la movilidad peatonal entre Casalvito y O Padrón; Ponte Caldelas, para la reordenación de la plaza Frei Antonio Orge, y para Cerdedo-Cotobade, para la recuperación del espacio público en la parroquia de Tenorio. En total se recuperarán en esta comarca gracias a las subvenciones Ágora más de 3.600 metros cuadrados de espacio público de las personas frente a los coches.

En la comarca de O Morrazo se concedieron ayudas en el Eixo 1 al Concello de Marín para la humanización del entorno del Mercado de Abastos de Seixo y al de Vilaboa para la humanización del entorno de la Casa do Concello en O Toural.

En cuanto a la comarca de O Salnés, se concedieron ayudas en el Eixo 1 al Concello de Sanxenxo, para la redacción del proyecto de soterramiento del tráfico rodado para la humanización de la plataforma superior del paseo de la playa de Silgar.

En la comarca de Caldas, por su parte, obtuvo subvención el Concello de Caldas para la mejora del entorno del Campo de Torre y la calle San Roque y el de Portas para la humanización y recuperación del entorno de la Casa do Concello.

Carmela Silva puso en valor la complicidad de los concellos “que se suman ao cambio con valentía para transformar”, lo que hace que Pontevedra sea “unha provincia referencia na recuperación do espazo público posto que ningunha outra ten un proxecto tan potente como o noso”. La presidenta de la Diputación destacó que “nos últimos seis anos fomos capaces de cambiar o modelo de vilas, pobos e cidades, de facer entender que transformar significa mellorar a vida da xente, o que se fai dun xeito particular coa recuperación do espazo público”. Para Silva “recuperar o que é noso” favorecerá a todas las personas t beneficiará especialmente a los jóvenes, a las personas mayores y a las mujeres.