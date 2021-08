La organización del Armadiña Rock avanzó las primeras confirmaciones de un cartel con acento local que llevará a Combarro el mejor rock, ska y punk gallego.

Con el objetivo de recuperar la normalidad de los encuentros culturales y musicales en el municipio, durante los próximos 20 y 21 de agosto, Combarro acogerá la celebración de cuatro conciertos, un obradoiro y una actuación dirigida al público infantil, así como diversos pasacalles.

En concreto, el día 20 pasarán por el festival Monoulious DOP, en formato acústico, The Teta´s Van y la Banda do Patio, mientras que el sábado 21 cerrarán una nueva edición del Armadiña Rock los grupos Dakidarria, Cuarta Xusta, Mekanika Rolling Band y las Pandereteiras do Ronsel.

En el espacio infantil, los más pequeños podrán disfrutar el viernes 20 de un taller de dibujo y música tradicional y el sábado bailarán al ritmo de Cores, cuentos y Rock’N’Roll con Ramona Órbita.