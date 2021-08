La plataforma vecinal NON ao parque eólico do Castrove convoca hoy, a partir de las 21.00 horas, una reunión abierta para informar del proyecto del parque eólico y sus consecuencias. Dicho encuentro, que tendrá lugar en la explanada de A Seca, está abierta a todas aquellas personas que quieran informarse al respecto. Por otra parte, la semana pasada el colectivo A Rente do Chan-Pladever llevaron a cabo una protesta en la torre anemométrica del Monte do Ceo, en A Lama, para reclamar la declaración de la Serra do Suído como Espazo Natural Protexido a través de la Rede Natura, que lleva paralizado desde 2007.