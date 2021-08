El área arqueológica de Tourón se someterá a una limpieza integral en los próximos días

El Concello de Ponte Caldelas procederá en los próximos días a realizar una limpieza integral en el área arqueológica de Tourón, uno de los conjuntos de arte rupestre al aire libre más singulares de Galicia y que en los últimos meses no ha mostrado su mejor estado, parcialmente invadido por la maleza y con algunas de las pasarelas de madera algo deterioradas. Según explicó el propio alcalde, Andrés Díaz, llevan meses esperando la autorización de Patrimonio para poder realizar estos trabajos de mantenimiento; el permiso ya ha llegado y, tras la aprobación en el Pleno Municipal del presupuesto para la limpieza, esta se efectuará en la mayor brevedad posible.

Tal y como relatan desde el Consistorio, el año pasado una inspección de Patrimonio obligó a la realización de un estudio sobre el área arqueológica y sobre el procedimiento que se debía aplicar para su limpieza. Tras enviar el pertinente informe a la dirección xeral, esta tardó, según el alcalde, más de nueve meses en responder y dar autorización. Además, la Xunta ha exigido la contratación de un arqueóligo para la supervisión de estas labores de limpieza, con el consiguiente gasto que implica.

“A Área Arqueolóxica de Tourón é sometida todos os anos a unha limpeza integral e posta a punto das súas pasarelas de madeira. En 2020, a Xunta de Galicia impediu que se fixesen estes traballos de mantemento ó non dar autorización Patrimonio para realizalos, esixindo ó Concello de Ponte Caldelas a contratación dun arqueólogo que verificase a correcta realización dos traballos de desbroce e un proxecto de limpeza que, pese a ser elaborado e enviado a Patrimonio coa maior celeridade posible non foi recibida constestación algunha ata nove meses despois, xa en 2021”, explican desde el Concello, que asegura que el inicio de las labores de limpieza “está previsto para esta mesma semana, pois houbo que cadrar a dispoñibilidade da arqueóloga coa empresa adxudicataria da realización dos traballos”.

Desde Ponte Caldelas destacan que “a Área Arqueolóxica de Tourón é unha das de maior valor patrimonial de Galicia e, pese á condición que ostenta, a Xunta de Galicia non aporta nin un só euro para o seu mantemento, promoción ou conservación. É máis, o que único que fai é poñer trabas para que se poidan realizar os traballos de mantemento, esixindo cada vez máis requisitos para que se manteña en perfecto estado de conservación un espazo de máis de 15.000 metros cadrados de terreo no que, unha soa temporada sen limpar, que foi o que aconteceu en 2020, xera moita maleza ó estar ocupada por moitas especies invasoras”.

En este sentido, desde el Concello recuerdan que en 2015, con la llegada a la Alcaldía de Andrés Díaz, se iniciaron las limpiezas anuales del área arqueológica y “o estado de abandono era tal que os toxos superaban a altitude do tractor que realizaba as tarefas de roza. Dende 2015 fixéronse rozas anuais para proxeter o patrimonio, traballos que resultaron especialmente importantes para a protección dos petroglifos en 2017, pois de atoparse a zona como estaba no 2015 o patrimonio sería arrasado e gravamente danado pola vaga de incendios que asolou o municipio en outubro dese ano”.