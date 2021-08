Esta semana la Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo, que agrupa a 18 colectivos y asociaciones de las parroquias de Santomé de Piñeiro, O Campo, Ardán y Seixo, en el Concello de Marín, convoca asambleas vecinales por las parroquias para informar “de la situación del Centro de Salud de Seixo en este momento, así como de los graves recortes en la atención sanitaria al vecindario previstos para el 15 de agosto por los recortes en personal de la Xunta” y, también, de las movilizaciones “de respuesta” que la Plataforma tiene previstas.

La primera asamblea tendrá lugar el martes 3 de agosto en el soto del Campo siguiéndole el miércoles 4 en la Casa de la Cultura en Ardán, el jueves 5 en la Casa de la Cultura de Santomé y el viernes 6 en la Casa de Cultura de Seixo. Todas las reuniones vecinales se realizarán “en espacios abiertos” y manteniendo “todas las medidas de seguridad” contra el COVID.

La Plataforma denuncia que Atención primaria del área Sanitaria Pontevedra-O Salnés comunicó al Centro de Salud que “a partir de 15 de agosto , solo habrá cuatro horas de médico para el cupo del facultativo que va de vacaciones, esto quiere decir que el resto del tiempo no habrá ningún médico en el consultorio y que alrededor de mil personas del otro cupo y la población turista no tendrán garantizada la atención sanitaria”. Desde la Plataforma señalan que “a estas 1000 personas, ningún profesional médico les van a hacer seguimiento y control de sus dolencias, nadie les va a poder solicitar pruebas diagnósticas si las precisan, ni nadie les va a poder dar los resultados de aquellas pruebas que tengan hechas. ¿Cómo van a poder tener una atención sanitaria si no van a tener derecho la una consulta? ¿Qué va a pasar con la población turista que tampoco tendrá posibilidad de solicitar una cita?”. Además, añaden “el resto del vecindario del otro cupo va a tener cuatro horas de médico cuando antes tenían un médico a jornada completa. ¿Es esta la manera de garantizar la atención sanitaria que anunció el Conselleiro?”.

Desde la Plataforma dicen que “esto ya llevamos tiempo advirtiéndolo. El Conselleiro, el gerente y la alcaldesa anunciaron que el Centro de Salud no iba a cerrar, pero de qué nos sirve haberlo abierto así, si no hay médico que nos atienda?” La Plataforma añade “tanto en el Parlamento como en el Concello, se les preguntó quien iba a sustituir el 15 de agosto tanto al médico que se jubilaba como al médico que cogía vacaciones, y no contestaron, de manera consciente y deliberada, para engañar a la opinión pública y que la gente se confiara. Ahora quieren que me los sea nosotros quien suframos las consecuencias”.

Desde la Plataforma anuncian nuevas movilizaciones, “se aplican estos recortes nos tendrán en la calle.” De hecho, ya están repartiendo carteles “para colocar en ventanas, escaparates y portales para defender personal estable y servicios en Seixo” que también se distribuirán en las asambleas. Desde la Plataforma señalan que “desde la Xunta quieren vender esto cómo normal del verano pero esto es estructural y va camino de dejarnos sin el servicio que teníamos hasta ahora en Seixo, deteriorando la salud de la comunidad. Estamos hablando de salud y personas no de números y estadísticas, y no vamos a esperar la que pase algo grave para salir a la calle”.