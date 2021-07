“El dragado y una cafetería es lo que necesita el Club”

“Ingresé en el Club Naval en el año 1968, aunque antes ya era piragüista infantil, pero fue en ese momento en el que me hice socio de número y ahora soy el más antiguo o al menos de los dos más antiguos”, explica Carlos Paz.

–¿Piensa renovar la estructura del Club?

–No, pienso seguir con la junta directiva que tengo, aunque ampliándola un poco más y delegando un poco el tema del piragüismo para que lo lleven otras personas, porque supone mucho trabajo. Mi proyecto pasa por reactivar la cafetería, intentar que la sección de piragüismo siga aumentando, porque ya tenemos 122 licencias y todos los años hemos ido incrementando el número, pero a mi lo que más me preocupa es el tema de los barcos y el pantalán, inutilizado hasta el dragado. Es algo sobre lo que hemos hablado muchas veces con la Xunta pero el tema está parado hasta que se sepa dónde echar los residuos. Así que el dragado y un servicio de cafetería-restaurante, creo que es lo que necesita el club.

–Sus responsabilidades en el club arrancaron cuando se constituyó la gestora…

–Sí, cogí el club con muchas pérdidas. Eso fue en el año 1998, más o menos, yo había estado en la junta directiva, se estaban haciendo algunas cosas sobre las que no tenía control y que no me gustaban y seguí en la sección de piragüismo, llevando el tema, pero sin entrar en la junta directiva. Cuando el entonces presidente dejó el cargo no había quién se presentase y hubo que constituir una gestora. Fue entonces cuando me hice cargo de la gestora.

–¿Han intentado explotar la cafetería?

–Varias veces, pero nos era muy problemático porque no podíamos firmar más que los años que nos quedaba de concesión. Hubo gente interesada, tuvimos varios proyectos, pero solo le podíamos firmar hasta 2018, porque no había más concesión, de modo que no se planteaban una inversión que puede rondar los 200.000 euros. Hubo varios intentos pero los números no daban.

–¿Han renovado la concesión?

–Sí, cuando nos presentamos la última vez, porque nadie se presentaba, renovamos la concesión y conseguimos 15 años de margen. Ahora tenemos hasta 2033, ahora todos los pantalanes son concesión del club, así que ya podemos alquilar. Y cuando estábamos con ese proyecto encaminado llegó la pandemia y lo paralizó todo, ya me dirá quién se mete en el negocio de la hostelería con esta crisis sanitaria.

–¿Qué proyectos plantea para los siguientes años del Club Naval?

–Soy partidario, por ejemplo, de hacer arriba una cafetería. El puerto deportivo es fundamentalmente de los barcos, y después tenemos una sección deportiva que es un 15 o un 20% del club, pero el centro del club son los barcos. Ahora teníamos una propuesta pero no me pareció ético firmar una concesión que a lo mejor al siguiente presidente no le gusta.

–El otro candidato plantea modificaciones como poner en marcha una sala de fitness

–Sí, pero lo que planteo es que si abrimos el gimnasio a los vecinos se nos llena esto, porque por 24 euros podría venir el socio y la mujer a diario y con aparcamiento ya me dirá. Muchos propietarios de barcos me han preguntado por eso y les explico que no es una propuesta mía, en mi opinión esas instalaciones son para el que tenga barco y podemos dejar también a algunos socios deportivos.