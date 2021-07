La generación de los 90 recibe sus primeras vacunas contra el COVID “con muchas ganas”

Tras haber recibido la primera dosis de Pfizer, Christopher Paredes reposa en una de las sillas habilitadas en el Recinto Ferial de Pontevedra. Este menor de 30 años comenta que tenía muchas ganas de vacunarse ya e indica que, “aunque seamos jóvenes, nos podemos contagiar igual y entiendo que parte de culpa tenemos respecto a la quinta ola, porque tenemos más vida social que otros grupos, por eso es importante que nos vacunemos, para evitar que los hospitales se vuelvan a saturar otra vez”.

Estaban impacientes por recibir la notificación del Sergas en sus teléfonos móviles y por fin ha llegado su turno. La generación de los 90 recibió ayer la primera dosis de la vacuna con “muchas ganas” e incluso con algo de alivio. Es el caso de Laura Vidal, una joven del año 92 que está a punto de entrar en el box de vacunación.

Estaba deseando venir a vacunarme porque la quinta ola me preocupa

Esta joven explica que está encantada: “Estaba deseando venir a vacunarme porque la quinta ola me preocupa. Personalmente, es verdad que a mí no me supone un gran esfuerzo limitar la interacción social, pero entiendo que a los más jóvenes les cueste no juntarse”.

Cerca de Laura se encuentra también a la espera Iago Sancho, un joven de 29 años que trabaja en el sector de la sanidad, pero en oficinas. Sancho señala que “cuando lo ves en primera línea tomas conciencia y yo reconozco que tuve más miedo ahora, con la quinta ola, que al inicio de la pandemia. Esta deseando vacunarme”.

Otra joven de 29 años, Laura Rodríguez apunta que recibe la vacuna contenta porque “me apetece viajar y hacer vida con tranquilidad, poder acceder a la hostelería y no tener problema”.

Evolución de la pandemia

En cuanto a la situación epidemiológica, en la jornada de ayer se registró una reducción del número de casos activos por primera vez desde el pasado 23 de junio. Así, las infecciones activas descienden hasta las 3.005, 36 menos que el miércoles, unas cifras que son posibles debido a una segunda jornada con un elevado número de altas epidemiológicas, ya que en las últimas horas fueron tramitadas 145 y compensaron los 109 nuevos contagios detectados.

El descenso de positivos ya se dejó sentir en Pontevedra, Sanxenxo y Poio, que ayer lograron reducir los casos en 18, cinco y tres, respectivamente, de manera que en la actualidad Pontevedra mantiene 843 infecciones activas, Sanxenxo 407 y Poio 167. En el caso de Marín no ocurre lo mismo, ya que en la jornada ayer elevó sus cifras a 218 casos, cuatro más que el pasado miércoles.

Aunque es bastante compleja, estoy seguro de que la vacuna que está desarrollando el CSIC será una vacuna excelente

Otra buena noticia es que la incidencia acumulada a 14 días disminuye en todos los concellos de la comarca a excepción de Vilaboa, Barro, Cuntis, Portas y Moraña.

Preocupa también la presión hospitalaria puesto que una jornada más sigue al alza. En concreto, en la actualidad hay 39 personas ingresadas a causa del COVID, de las cuales 23 se encuentran en planta en Montecelo, tres en el QuirónSalud Miguel Domínguez Pontevedra y siete en O Salnés. Además, seis pacientes están graves en la UCI de Montecelo, una más. Asimismo, del total de positivos, 2.966 permanecen aislados en sus domicilios.

Otra de las noticias destacadas de la jornada de ayer fue que la residencia de mayores de Campolongo por fin está libre de COVID, al negativizar los tres usuarios contagiados en el pequeño brote registrado a mediados de mes y que afectó a un total de siete residentes.

Por otra parte, la Xunta habilitará en Pontevedra un punto fijo de cribado en el IES Sánchez Cantón, al que los ciudadanos podrán acceder con autocita o sin ella a partir de mañana. Este punto se efectuarán test de antígenos y estará operativo todos los martes, jueves y sábados del próximo mes.